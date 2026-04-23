Африка раскалывается пополам: ученые обнаружили гигантский подземный разлом

Ученые обнаружили под Африкой огромный разлом протяженностью более 500 км, который назвали Трансформационной границей Ровума. Эта подземная структура пролегает от Мозамбика до Танзании и фактически определяет, как будут двигаться континенты в будущем.

Об этом сообщает Daily mail.

Исследователи сравнивают этот разлом с рельсами. Он помогает разъединять Нубийскую и Сомалийскую тектонические плиты, направляя их движение.

«Эти разломы могут действовать как железнодорожные пути, которые контролируют будущее направление движения тектонической плиты. Это также может означать, что плиты могут вращаться в одну сторону легче, чем в другую», — объяснил доктор Джордан Фетеан.

Сообщается, что эта граница — это ископаемый разлом, оставшийся еще со времен распада суперконтинента Гондвана. Его не видели миллионы лет, потому что он был похоронен под речным осадком. Найти его удалось только с помощью спутников и сейсмического сканирования, которое работает в качестве «ультразвука» для планеты. Оказалось, что в этом месте земная кора резко утончается — это старый «шрам», из-за которого 100 миллионов лет назад от Африки откололся Мадагаскар.

Ученые прогнозируют, что со временем этот разлом может снова стать активным. В далеком будущем Африка окончательно расколется на две части, а между ними появится новый океан. В конце концов постоянное движение плит приведет к тому, что все материки снова соединятся в один суперконтинент, а Антарктида окажется на Северном полюсе.

