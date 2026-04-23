Африка раскалывается пополам: ученые обнаружили гигантский подземный разлом
Под Африкой был обнаружен гигантский разлом, который может изменить облик континентов.
Ученые обнаружили под Африкой огромный разлом протяженностью более 500 км, который назвали Трансформационной границей Ровума. Эта подземная структура пролегает от Мозамбика до Танзании и фактически определяет, как будут двигаться континенты в будущем.
Об этом сообщает Daily mail.
Исследователи сравнивают этот разлом с рельсами. Он помогает разъединять Нубийскую и Сомалийскую тектонические плиты, направляя их движение.
«Эти разломы могут действовать как железнодорожные пути, которые контролируют будущее направление движения тектонической плиты. Это также может означать, что плиты могут вращаться в одну сторону легче, чем в другую», — объяснил доктор Джордан Фетеан.
Сообщается, что эта граница — это ископаемый разлом, оставшийся еще со времен распада суперконтинента Гондвана. Его не видели миллионы лет, потому что он был похоронен под речным осадком. Найти его удалось только с помощью спутников и сейсмического сканирования, которое работает в качестве «ультразвука» для планеты. Оказалось, что в этом месте земная кора резко утончается — это старый «шрам», из-за которого 100 миллионов лет назад от Африки откололся Мадагаскар.
Ученые прогнозируют, что со временем этот разлом может снова стать активным. В далеком будущем Африка окончательно расколется на две части, а между ними появится новый океан. В конце концов постоянное движение плит приведет к тому, что все материки снова соединятся в один суперконтинент, а Антарктида окажется на Северном полюсе.
Напомним, в Танзании деревья начали восстанавливаться самостоятельно. Фермеры используют метод природной регенерации вместо посадки новых саженцев.