Агент по недвижимости оштрафован на $20 тысяч за то, что он выпил молоко в доме клиента — видео

В Канаде агента по недвижимости оштрафовали на 20 000 долларов за то, что он выпил молоко из холодильника в доме клиента.

Об этом пишет cbc.ca.

16 июля в 2022 году Майк Роуз готовился к показу дома потенциальным покупателям. Пока он ждал их, осмотрел холодильник в поисках воды для питья. В конце концов он решил выпить прямо из молочного кувшина домовладельца, а затем вернул молоко в холодильник.

Риелтор не сообщил продавцам или их агенту о напитке и не заменил молоко.

Позже владельцы помещения просмотрели видеозапись с камеры наблюдения в своем доме и обнаружили, что он сделал. Они спросили не хочет ли он чем-нибудь поделиться с ними. В ответ Майк якобы переспросил о молоке. В результате они отказались от его услуг и опубликовали видеозапись в Интернете.

Роуз, сейчас работающий в другой брокерской компании, заявил, что такое поведение ему не свойственно. Он сказал, что это произошло из-за того, что он принимал новое лекарство, которое вызвало у него сильную жажду, и он был в состоянии сильного стресса.

Согласно постановлению о согласии, Роуз согласился оплатить дисциплинарное взыскание в размере 20 000 долларов, а также 2 500 долларов в качестве исполнительных расходов.

Напомним, студента, потерявшего телефон, потролили из-за списка целей на экране блокировки. В Сети показали, что там было.

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