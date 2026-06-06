Агрессивные подростки захватывают города: полиция уже задержала десятки людей

Пляж / © Associated Press

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На побережье графства Кент в Великобритании полиция начала усиленные летние меры безопасности после жалоб местных жителей и предпринимателей на рост антисоциального поведения, связанного с подростковыми компаниями. По словам жителей, во время выходных в конце мая популярные курортные города столкнулись со случаями хулиганства, употребления алкоголя несовершеннолетними, запугивания и преступлениями, связанными с наркотиками.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Больше всего сообщений о нарушениях поступало из Маргейта, Бродстерса и Рамсгейта. В социальных сетях появлялись видео с большими скоплениями молодежи на пляжах во время жаркой погоды. По словам предпринимателей, отдых нередко сопровождался громкой музыкой, распитием алкоголя, конфликтами с местными жителями и работниками заведений, а также агрессивным поведением отдельных посетителей.

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Руководитель школы серфинга Kent Surf School в заливе Викинг Эндрю Уэбб рассказал, что проблема длится уже около трех лет. По его словам, молодые люди часто приносили с собой алкоголь, а после этого возникали случаи агрессивного поведения.

О похожих трудностях сообщили и другие представители бизнеса. В кафе Viking Bay раскритиковали тех, кто приезжает «просто для того, чтобы создать проблемы, снять хаос для социальных сетей и не уважать наш город», рассказав, что некоторые заведения были вынуждены закрыться раньше из-за нарушения порядка и запугивания.

По информации полиции Кента, с 29 по 31 мая в Маргейте и Бродстерсе задержали 52 человека, а также провели восемь арестов. Среди зафиксированных правонарушений — невыполнение требований о рассредоточении, хранение наркотиков с намерением сбыта и нарушение общественного порядка. Кроме того, в других районах Танета правоохранители задержали почти 40 человек и издали ряд приказов о разгоне толп.

Суперинтендант полиции Кента Роб Марш отметил, что борьба с антисоциальным поведением продолжается постоянно, однако в летние месяцы нагрузка существенно возрастает из-за наплыва туристов. Среди проблем, которые находятся под особым вниманием правоохранителей, он назвал распитие алкоголя в общественных местах, использование катапульт, которые могут наносить вред имуществу и животным, а также опасное управление электросамокатами.

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Отдельно полиция расследует гибель чайки в парке Пьермонт в Бродстерсе. Об инциденте стало известно 1 июня. По предварительным данным, птица получила травму головы, которую могли вызвать выстрел из пневматического оружия или удар из катапульты. Подобные случаи ранее фиксировались в Херн-Бей и на острове Шеппи.

Статистика свидетельствует, что с июня по август 2025 года в Кенте зарегистрировали 10 225 случаев антисоциального поведения. Это составило почти треть всех подобных инцидентов за год и стало самым высоким квартальным показателем. Чаще всего речь шла о нарушении общественного порядка из-за больших скоплений людей, хулиганских действиях, поведении в состоянии опьянения и инцидентах с участием транспортных средств.

В полиции заявили, что в течение лета продолжат усиленное патрулирование, будут проводить специальные операции и при необходимости применять меры по рассредоточению толп. Такие действия уже осуществляют не только в курортных городах, но и в Грейвсенде, Севеноуксе и Чатеме.

Напомним, в Великобритании вспыхнул резонансный скандал после обнародования видео, на котором зафиксированы последние минуты жизни 18-летнего Генри Новака. На записи видно, как правоохранители задерживают студента, который имел смертельные ранения.

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