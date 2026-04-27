Аист Збыся сменила Польшу на Украину: что известно об уникальной миграции

Аист Збыся гнездится в Украине

Аист, по имени Збыся, перебрался из Польши в Украину. За самкой в течение семи лет наблюдали польские ученые. В 2026 году аист решил сменить место гнездования и поселиться в Украине.

Об этом сообщили специалисты из Centrum Informacji Przyrodniczej.

Польский аист Збыся поселился в Украине

Птицу зафиксировали в поселке Должки, где Збыся (самка аиста) нашла себе пару и обустроила гнездо. Ученые совсем не ожидали такого поворота событий.

«Наш аист Збыся был девять дней назад вблизи Ровно, Украина. Поскольку она регулярно останавливалась во время своей миграции из Африки, я предположил, что так будет и в этот раз. Между тем, птица находится посреди города, а на карте крупным планом показано гнездо на линии электропередач», — пишут ученые.

Збыся находится на седьмой миграции с передатчиком. Ученые установили ей специальное устройство, отслеживающее геолокацию птицы.

Каждый год Збыся занимала другое гнездо и выращивала своих детенышей на новом месте. В прошлом году она не имела птенцов, и провела весь сезон размножения вблизи города Моджев.

В этом году Збыся вероятнее всего будет выращивать птенцов в Украине. Ученый попросил украинских коллег связаться с ним, чтобы убедиться, что у нее все хорошо.

Украинский орнитолог Владимир Невмержицкий подтвердил, что со Збысей все хорошо. Аист уже имеет пару и высиживает детенышей. По словам специалистов, случаи «переселения аистов» в другие страны крайне редки, однако они важны для исследования миграции птиц.

«По просьбе польских коллег из Centrum Informacji Przyrodniczej, имел возможность проверить локацию, на которую указывал GPS-трекер меченого ими аиста белого и оказалось, что все хорошо, птица на гнезде и в паре в с. Должки, Хмельницкой области», — написал орнитолог.

Новое место гнездования Збыси рассматривают как положительный знак и пример адаптации птиц к новым условиям.

Что еще нужно знать об аистах

Аисты возвращаются из теплых краев обычно во второй половине марта. Сроки возврата колеблются от погодных условий. Должно быть достаточно тепло, чтобы птицам было комфортно. Если весна холодная и затяжная, аисты могут вернуться в начале апреля.

Первыми обычно возвращаются самцы, чтобы занять и подготовить гнездо. Украинские аисты могут зимовать в странах Восточной и Южной Африки. Они останавливаются в Эфиопии, Кении, Танзании, Уганде, а часть долетает до Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Сразу по прилету и восстановлению гнезда самки аистов начинают откладывать яйца. Высадка длится чуть больше месяца. В процессе высиживания принимают участие оба родителя.

Аисты задерживаются в Украине ненадолго, всего на 5-6 месяцев. Потом они снова улетают в теплые края. Массовый отлет начинается во второй половине августа. До середины сентября в Украине остаются только одинокие птицы, оставшиеся из-за травм или позднего потомства.