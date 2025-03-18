Актер с "самым большим в мире пенисом" рассказал о проблемах в сексе — фото

Мужчина, утверждающий, что имеет самый большой в мире член, рассказал о некоторых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться из-за этого.

Об этом пишет LADbible.

В свое время Джона Фелкон стал знаменитостью из-за своих размеров, но он настаивает, что это не блеск и гламур, несмотря на то, что многие мужчины могут так подумать.

54-летний мужчина не первый, кто жалуется на негативные последствия большого пениса: британец Мэтт Барр, половой член которого был признан "самым большим медицински подтвержденным пенисом в мире", также жаловался, как на его повседневную жизнь влияет интимная часть тела.

Фелкон утверждает, что его пенис имеет размер 20 см в спокойном состоянии и 34 см – в эрегированном, добавив, что он "толще его запястья".

Американец является ведущим подкастов и актером, и даже появился в программе This Morning на канале ITV, чтобы рассказать о своей ситуации.

В частности, он похвастался, что занимался сексом с несколькими знаменитостями из списка А: "Да, я спал со знаменитостями, в частности с номинантами на "Оскар" и лауреатами "Оскара". Но я не могу об этом говорить. Я даже не могу сказать, были ли это мужчины или женщины – это очень ограниченный список, поэтому я не хочу его слишком сужать. Это была не Мерил Стрип – я просто оставлю все как есть".

Джона Фелкон / Фото: instagram.com/jonahfalcon1970

Джон пожаловался, как его половой член помешал найти работу мечты. Несмотря на то, что он получал предложения стать частью индустрии для взрослых, он отказывался от них многие годы в пользу актерской карьеры в телевизионных шоу и полнометражных фильмах. Впрочем, внимание, которое он получил из-за размера своего пениса, мешало ему пройти кастинг.

Он утверждал, что когда режиссеры или продюсеры ищут его в Интернете, они видят статьи и видео о мужском достоинстве и мгновенно отказываются от найма.

Несмотря на то, что он против съемок в порно, Фелкон признался, что ему предлагали деньги за фотографии его пениса и секс с заинтересованными людьми.

Американец утверждает, что получил 500 долларов за позирование в белье для нескольких снимков для одной женщины, а другая заплатила 1000 долларов за секс с ним, что, по его словам, "подкармливает его эго".

Джона Фелкон / Фото: instagram.com/jonahfalcon1970

Однако, Джон признался, что предпочитает скрывать свою выпуклость, добавив: "Я, как правило, ношу мешковатые или плиссированные штаны, чтобы оставаться "инкогнито".

И, судя по всему, его пенис не прекратил расти, как он объяснил: "По каким-то причинам он стал толще настолько, что я не могу заниматься оральным сексом, а половой акт требует очень медленного введения. Мне также труднее достичь полной эрекции – хотя, я думаю, это функция возраста".

Ранее он также рассказывал, что хочет пожертвовать свой член Исландскому музею фаллосов после своей смерти.

Напомним, Мэтт Барр рассказал, как скрывает свой гигантский орган. Он прибегает к определенным уловкам в выборе наряда.

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