Актер с "самым большим в мире пенисом" рассказал о проблемах в сексе — фото

Джон Фелкон утверждает, что его половой орган в эрегированном состоянии имеет длину 34 см.
Мужчина, утверждающий, что имеет самый большой в мире член, рассказал о некоторых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться из-за этого.
Об этом пишет LADbible.
В свое время Джона Фелкон стал знаменитостью из-за своих размеров, но он настаивает, что это не блеск и гламур, несмотря на то, что многие мужчины могут так подумать.
54-летний мужчина не первый, кто жалуется на негативные последствия большого пениса: британец Мэтт Барр, половой член которого был признан "самым большим медицински подтвержденным пенисом в мире", также жаловался, как на его повседневную жизнь влияет интимная часть тела.
Фелкон утверждает, что его пенис имеет размер 20 см в спокойном состоянии и 34 см – в эрегированном, добавив, что он "толще его запястья".
Американец является ведущим подкастов и актером, и даже появился в программе This Morning на канале ITV, чтобы рассказать о своей ситуации.
В частности, он похвастался, что занимался сексом с несколькими знаменитостями из списка А: "Да, я спал со знаменитостями, в частности с номинантами на "Оскар" и лауреатами "Оскара". Но я не могу об этом говорить. Я даже не могу сказать, были ли это мужчины или женщины – это очень ограниченный список, поэтому я не хочу его слишком сужать. Это была не Мерил Стрип – я просто оставлю все как есть".
Джон пожаловался, как его половой член помешал найти работу мечты. Несмотря на то, что он получал предложения стать частью индустрии для взрослых, он отказывался от них многие годы в пользу актерской карьеры в телевизионных шоу и полнометражных фильмах. Впрочем, внимание, которое он получил из-за размера своего пениса, мешало ему пройти кастинг.
Он утверждал, что когда режиссеры или продюсеры ищут его в Интернете, они видят статьи и видео о мужском достоинстве и мгновенно отказываются от найма.
Несмотря на то, что он против съемок в порно, Фелкон признался, что ему предлагали деньги за фотографии его пениса и секс с заинтересованными людьми.
Американец утверждает, что получил 500 долларов за позирование в белье для нескольких снимков для одной женщины, а другая заплатила 1000 долларов за секс с ним, что, по его словам, "подкармливает его эго".
Однако, Джон признался, что предпочитает скрывать свою выпуклость, добавив: "Я, как правило, ношу мешковатые или плиссированные штаны, чтобы оставаться "инкогнито".
И, судя по всему, его пенис не прекратил расти, как он объяснил: "По каким-то причинам он стал толще настолько, что я не могу заниматься оральным сексом, а половой акт требует очень медленного введения. Мне также труднее достичь полной эрекции – хотя, я думаю, это функция возраста".
Ранее он также рассказывал, что хочет пожертвовать свой член Исландскому музею фаллосов после своей смерти.
Напомним, Мэтт Барр рассказал, как скрывает свой гигантский орган. Он прибегает к определенным уловкам в выборе наряда.
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