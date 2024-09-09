Актер заработал сумасшедшую сумму за каждый укус настоящих пчел, вылетающих из его рта – видео

Актеры доходят до крайностей ради своих ролей, но этот случай может превзойти все остальные.

Американский актер Тони Тодд заработал 27000 долларов за то, что его покусали пчелы во время съемок фильма "Кэндимэн" Бернарда Роуза (1992).

Об этом пишет LADbible.

В фильме говорится об истории ужасной городской легенды – Кэндимэна. Абсолютная классика ужасов имела бюджет всего 8-9 миллионов долларов, но стала кассовым хитом и заработала более 25 миллионов долларов в США, согласно IMDB.

Актеры исполняли свои роли с невероятной самоотдачей. Например, есть одна культовая сцена, в которой Хелен попадает в логово Кэндимэна, где она отдается ему в обмен на похищенного им ребенка. Затем Кэндимэн обнажает открытую окровавленную грудную клетку, полную пчел, ползающих по аспирантке, а еще больше пчел вылезает из его рта. Пчелы на самом деле были настоящими, что стоило актеру немалого гонорара.

Адвокат Тодда заявил, что поскольку они решили использовать настоящих насекомых, укусы Тодда были практически неизбежны, и поэтому ему должны были заплатить 1000 долларов за каждый выдержанный им укус.

Пчел было колоссальные 200 000. Тодда ужалили 27 раз, а это значит, что он забрал домой $27000 за свои неприятности.

Будь это его партнерша по сцене, она могла бы попросить гораздо больше денег, учитывая, что у нее смертельная аллергия на пчел, и на съемочной площадке были парамедики на случай, если бы ее тоже ужалили. К счастью, Вирджиния Мэдсен не пострадала, что, учитывая, с каким количеством пчел им пришлось работать, можно назвать чудом.

Потенциально смертельный трюк того стоил, поскольку сама сцена остается одной из самых культовых в жанре.

Напомним, недавно 57-летнего мужчину 240 раз ужалили осы. Ему пришлось вводить морфий.

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