Актриса стала мамой дочери своего сына: фото девочки и история, которая шокировала

Ана Обрегон с Анитой / © instagram.com/ana_obregon_oficial

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Испанская актриса Ана Обрегон, ставшая мамой дочери своего сына, показала новые фото девочки и поделилась подробностями о воспитании малышки.

Знаменитость попала в заголовки новостей несколько лет назад после того, как приняла довольно своеобразное решение, связанное со спермой своего умершего сына. Ана Обрегон была убита горем, когда ее сын Алесс Лекио умер от рака в 2022-м в возрасте 27 лет, но надеялась выполнить его «последнее желание», которое, по ее словам, заключалось в том, чтобы иметь ребенка.

С помощью суррогатного материнства, используя сперму умершего Алесса, в марте в 2023 году на свет появилась Анита.

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«Эта девочка не моя дочь, она моя внучка. Она дочь Алесса, и когда она вырастет, я расскажу ей, что ее папа был героем, чтобы она знала, кто он и как она должна гордиться им», — сказала Ана в интервью ¡Hola! в апреле в 2023 году.

Анита играет на фоне фото своего отца / © instagram.com/ana_obregon_oficial

На днях, выступая на испанском телевидении, Ана рассказала о радости, которую она испытывает от общения с малышкой, несмотря на то, что все еще оплакивает потерю Алесса.

Она сказала: «Мой дом наполнен мягкими игрушками. У меня даже есть маленький бассейн с мячами, куда она заставляет меня нырять».

Однако Ана добавила, что взаимодействовать с маленькой Анитой, например, брать ее на руки, становится все труднее, поскольку ребенок становится старше, а у актрисы болит спина.

Знаменитость также рассказала о шоке, который она испытала, узнав, что у ее маленького сына агрессивный рак. 70-летняя женщина продолжила: «Мы живем всю жизнь с мыслью, что мы вечны и ничего не произойдет. И вдруг, однажды, в 25 лет, тебе говорят, что у тебя агрессивный рак. Ты думаешь: «Это не то, что тебе говорили в детстве». Поэтому у меня гораздо больше страхов с Анитой, чем когда у меня был Алесс».

Ана Обрегон с Анитой / © instagram.com/ana_obregon_oficial

Когда Ана публично объявила, что ребенок был зачат с помощью суррогатного материнства, это повлекло за собой ажиотаж в Испании из-за уникальности ситуации и того факта, что суррогатное материнство в стране является незаконным.

Усыновление ребенка, родившегося за границей, законно, однако Анита родилась с помощью суррогатного материнства в США. После рождения Ана усыновила ребенка, что сделало ее законным опекуном.

Ранее, рассказывая о страданиях от потери сына, Ана сказала, что после смерти Алесса она считала себя «мертвой в течение трех лет». Она отметила, что появление Аниты «воскресило ее».

Анита / © instagram.com/ana_obregon_oficial

В интервью ¡Hola! по случаю второго дня рождения внучки Ана призналась: «Я знаю, что никогда больше не почувствую того счастья, которое я имела, когда Алесс был со мной. Эта боль никогда не исчезнет. Вы не можете принять или пережить смерть ребенка. В конце концов ты понимаешь, что никогда не сможешь смириться с их уходом. К счастью, Анита теперь заполняет мои дни. Я была мертва в течение трех лет от смерти Алесса до рождения Аниты… Жизнь — это глоток свежего воздуха».

Напомним, родился первый в мире ребенок, зачатый роботом с искусственным интеллектом.