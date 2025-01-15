Актриса, которая вышла замуж за сводного брата, родила первенца: фото и история любви пары

Австралийская актриса, вышедшая замуж за своего сводного брата, объявила, что они стали родителями дочери.

Скарлет Вас и ее избранник Тае Риччи стали сводными братом и сестрой после того, как влюбились.

29-летняя Вас и 27-летний Риччи впервые встретились в подростковом возрасте, а затем начали встречаться, когда выросли. Они поженились в сентябре 2023 года – вскоре после того, как их родители вступили в брак.

Вас и Риччи осознают, что история их любви нетрадиционна, но их не смущает никакая критика.

"Честно говоря, это не влияет на нас, потому что мы есть друг у друга, – сказала Скарлет news.com.au в ноябре 2024 года. – Нам было около 13 лет, когда мы впервые познакомились через общих друзей. Наши семьи знали друг друга и они познакомили нас, можно сказать. Мы знакомы очень давно".

Скарлет Вас и Тае Риччи / Фото: instagram.com/scarletvas

Скарлет Вас и Тае Риччи / Фото: instagram.com/scarletvas

Пара поженилась 9 сентября 2023 года на острове Миконос, Греция. Через год влюбленные объявили о беременности, а в декабре Вас родила девочку.

Скарлет Вас и Тае Риччи с дочерью / Фото: instagram.com/scarletvas

Скарлет Вас и Тае Риччи с дочерью / Фото: instagram.com/scarletvas

Напомним, женщина вышла замуж без своего согласия. Она узнала о своем замужестве через два месяца.

Читайте также: