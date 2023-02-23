Акула-монстр на пляже растерзала мужчину на глазах у испуганных туристов: хищницу поймали

В Австралии огромная акула на глазах у отдыхающих у пляжа разорвала 59-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм.

Об этом пишет ladbible.com.

Турист Крис Дэвис отдыхал в Новой Каледонии. В 150 метрах от берега на него напала огромная акула-монстр. Хищница терзала мужчину на глазах у других отдыхающих. Пострадавшего вытащили очевидцы, пытавшиеся спасти мужчину, однако он от полученных травм скончался. Спасатели почти 20 минут реанимировали Криса.

Незадолго после инцидента местные власти заявили, что поймали четырехметровую тигровую акулу, убившую мужчину.

Фото: ladbible.com

Появились фотографии, на которых хищника поднимают на борт лодки недалеко от места нападения на австралийца. У мужчины осталась жена и трое взрослых детей. Пляж, на котором произошло нападение, еще закрыт.

Напомним, акула напала на 59-летнего мужчину в воскресенье, 19 февраля.

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