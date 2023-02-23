Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Акула-монстр на пляже растерзала мужчину на глазах у испуганных туристов: хищницу поймали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1117
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Акула-монстр на пляже растерзала мужчину на глазах у испуганных туристов: хищницу поймали

Фото: ladbible.com

Местные власти заявили, что поймали акулу.

В Австралии огромная акула на глазах у отдыхающих у пляжа разорвала 59-летнего мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм.

Об этом пишет ladbible.com.

Турист Крис Дэвис отдыхал в Новой Каледонии. В 150 метрах от берега на него напала огромная акула-монстр. Хищница терзала мужчину на глазах у других отдыхающих. Пострадавшего вытащили очевидцы, пытавшиеся спасти мужчину, однако он от полученных травм скончался. Спасатели почти 20 минут реанимировали Криса.

Незадолго после инцидента местные власти заявили, что поймали четырехметровую тигровую акулу, убившую мужчину.

© ladbible.com
Фото: ladbible.com

Появились фотографии, на которых хищника поднимают на борт лодки недалеко от места нападения на австралийца. У мужчины осталась жена и трое взрослых детей. Пляж, на котором произошло нападение, еще закрыт.

Напомним, акула напала на 59-летнего мужчину в воскресенье, 19 февраля.

Читайте также:

Новости мира: в Австралии прекратили поиски 57-летнего британца, на которого на днях напала акула

Новости мира: в Австралии прекратили поиски 57-летнего британца, на которого на днях напала акула

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1117
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация