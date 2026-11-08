Акулы окружили пловца посреди Амазонки, но вдруг появились дельфины: чем всё закончилось

Дельфины. Иллюстративное изображение / © unsplash.com

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Словенский марафонский пловец Мартин Штрел, ставший первым человеком, преодолевшим всю Амазонку от истоков до океана, рассказал, как во время встречи с агрессивными тупорылыми акулами ему неожиданно пришли на помощь дельфины. Они вступили с хищниками в схватку прямо под водой.

Об этой невероятной истории спортсмен рассказал в интервью изданию Unilad.

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Мартин Штрел, известный под прозвищем «Человек большой реки» (Big River Man), вспомнил один из самых опасных эпизодов своей карьеры. Во время сплава по Амазонке он дважды сталкивался с тупорылыми акулами — хищниками, представляющими серьезную угрозу даже для опытных пловцов.

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«Плавать с тупорылой акулой — это очень, очень, очень рискованно», — отметил спортсмен.

Однако во время одной из встреч произошло то, чего он совершенно не ожидал. Штрел, который по образованию является музыкантом, решил позвать дельфинов под водой. К его удивлению, животные откликнулись на зов и подошли к нему.

«Я позвал их, и они помогли мне, они пришли на помощь. Представляете?» — рассказал пловец.

По словам Штрела, дельфины вступили в схватку с акулами, которые вели себя чрезвычайно агрессивно. Самих дельфинов он описал как очень дружелюбных животных, которые фактически встали на его защиту.

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Интересно, что этот эпизод остался незафиксированным. Всю экспедицию сопровождали операторы, однако именно в момент опасной встречи камеры не работали.

«Это было не во время съёмок. Это был совершенно особенный момент, который длился всего пару минут», — пояснил Штрел.

Он утверждает, что подобная ситуация произошла дважды. Пловец также признался, что сожалел об отсутствии видеозаписи, ведь считал эту историю особенно важной для детей, которым она могла бы продемонстрировать необычные взаимоотношения между людьми и дикими животными.

5268 километров среди смертельных опасностей

История с акулами и дельфинами — лишь один из опасных эпизодов грандиозной экспедиции Штрела. В 2007 году он преодолел примерно 5268 километров Амазонки за 66 дней, став первым человеком, которому удалось проплыть всю реку от истока до океана.

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Каждый день спортсмен проводил в воде около 12 часов, преодолевая от 70 до 100 километров. Его сопровождала команда из примерно 50 человек, однако даже такая масштабная экспедиция не могла полностью защитить участников от опасностей амазонских джунглей.

Среди опасностей были ядовитые змеи, кайманы, пираньи, сильные штормы и непредсказуемые течения. По словам пловца, однажды он случайно коснулся огромного каймана, находившегося рядом с сопровождающей лодкой.

Не менее серьёзной проблемой стали пираньи. Штрел утверждает, что рыбы неоднократно нападали на него, оставляя глубокие раны на спине. С тех пор у него остались шрамы.

Чтобы уберечь пловца, команда прибегла к необычному способу отвлечения хищных рыб — ведра с кровью, которые должны были отвлечь пираний подальше от места, где находился спортсмен.

Опасность представляли и погодные условия. Штормы на реке могли вызывать волны высотой до шести метров, а в местах слияния крупных водных потоков возникали мощные водовороты и хаотичные течения, способные переворачивать лодки.

Кроме того, команде пришлось позаботиться о защите от речных пиратов. Чтобы избежать нападений, экспедиция меняла место стоянки ночью, а на заключительном этапе маршрута пловца сопровождали военная охрана и служба безопасности.

Как Штрел стал «Человеком большой реки»

Любовь к плаванию у Штрела появилась ещё в детстве. Он вырос в небольшом словенском городке Мокроног, где проводил много времени у реки Крка. Именно там у него сформировалось увлечение открытой водой.

Серьезно заниматься марафонским плаванием он начал в 1990-х годах. В 1992 году он преодолел 105 километров по реке Крка за 28 часов, а впоследствии стал браться за гораздо более масштабные вызовы.

В 2000 году он проплыл всю длину Дуная — около 3000 километров.

В 2002 году преодолел примерно 3800 километров по Миссисипи за 68 дней. Во время экспедиции, по сообщениям, в него даже попала молния.

В 2004 году совершил заплыв по реке Янцзы в Китае, известной значительным уровнем загрязнения воды.

В 2007 году покорил Амазонку, преодолев примерно 5268 километров за 66 дней.

Его экспедиция по Амазонке стала его самым известным достижением и принесла ему международную известность. В то же время сам Штрел подчеркивает, что никогда не считал успешное завершение таких заплывов чем-то само собой разумеющимся.

«Каждый день был совершенно новым днём», — вспоминает он, сравнивая путешествие по Амазонке с игрой в покер, в которой невозможно предсказать следующий ход.

Рекорды, призванные привлечь внимание к экологии

Несмотря на экстремальный характер своих экспедиций, Штрел утверждает, что его главной целью никогда не были только спортивные рекорды. Своими заплывами он стремился привлечь внимание к проблемам загрязнения рек, сохранения пресной воды и защиты окружающей среды.

Особое беспокойство у спортсмена вызывает уничтожение тропических лесов Амазонии, которые вырубают, в частности, ради расширения сельскохозяйственных угодий и пастбищ для скота.

Он также предупреждает о распространении микропластика в воде и призывает молодежь более ответственно относиться к окружающей среде.

«Река — это не свалка, мы должны заботиться о ней и о дикой природе», — подчеркнул пловец.

О его невероятном путешествии по Амазонке сняли документальный фильм «Человек великой реки» (Big River Man), вышедший в 2009 году. Также Штрел написал книгу «Человек, покоривший Амазонку» (The Man Who Swam the Amazon), переведённую на 27 языков.

Даже после всех пережитых испытаний словенец не собирается бросать плавание. По его словам, несмотря на почтенный возраст, он до сих пор тренируется два раза в день.

Напомним, что в глубоких водах у берегов Маврикия в Индийском океане учёные обнаружили новый вид крошечной акулы-фонарика. Длина найденной особи составляет всего 21,5 сантиметра, поэтому она может оказаться одной из самых маленьких акул в мире.

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