Акулы слышат вас за десятки метров: ученые выяснили, как далеко достигает их слух

Акула / © Фото из открытых источников

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Тишина в воде не гарантирует, что акула вас не заметит. Новое исследование показало, что эти хищники способны слышать подводные звуки на расстоянии почти 75 метров и даже определять, откуда они раздаются.

Об этом пишет Daily Mail.

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Исследования провели у юго-восточного побережья Флориды. С помощью подводного динамика и дронов ученые наблюдали за поведением черноперых акул и проверяли, как они реагируют на звуки разной частоты.

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Хищники стабильно реагировали на низкочастотные сигналы и часто удалялись от источника звука, даже когда находились от него на значительном расстоянии.

"Океан — это акустическая среда, и акулы, очевидно, настроены на него способами, которые мы только начинаем понимать", — объяснил ведущий автор исследования, профессор Флоридского Атлантического университета Стивен Кадзиура.

По его словам, способность обнаруживать звуки на расстоянии в сотни футов дает акулам важную информацию о происходящем вокруг.

Как проводили эксперимент

Для исследования ученые использовали место естественного сезонного скопления черноперых акул у побережья Флориды. Каждую зиму там собирается большое количество этих хищников.

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Мелководье и прозрачная вода позволили наблюдать за акулами с воздуха, практически не вмешиваясь в их естественное поведение.

Команда установила подводный динамик, отнесенный от лодки примерно на 19 метров, чтобы минимизировать влияние самого судна.

Исследователи проверяли три диапазона низких частот — 100–200, 200–400 и 400–800 Гц. Для контроля также использовали сигнал частотой 10 кГц, выходящий за пределы известного слухового диапазона акул.

Низкочастотные сигналы воспроизводились с высокой интенсивностью, чтобы не привлечь животных, а наоборот — проверить их реакцию на потенциально неприятный звук.

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Чувствуют почти за 75 метров

Результаты, опубликованные в журнале Integrative Organismal Biology, показали, что акулы реагировали на все три низкочастотных сигнала, но игнорировали высокочастотный контрольный звук.

Они могли обнаружить шум на расстоянии до 74 метров, что превышает ранее зафиксированные показатели для свободно плавающих в природной среде акул.

Многие хищники после появления звука быстро меняли направление движения. Это, по мнению исследователей, говорит о том, что акулы способны достаточно точно определять, откуда поступает шум.

Особенно чувствительными они оказались к низким частотам: такие звуки акулы могли улавливать с большего расстояния и даже при меньшей громкости.

Как акулы слышат без плавательного пузыря

Результат удивил исследователей еще и потому, что акулы не обладают наполненным газом плавательным пузырем, который многие другие рыбы используют для восприятия звука.

Ученые предполагают, что хищники полагаются на очень чувствительные структуры внутреннего уха. Они позволяют ощущать вибрации и движение частиц, возникающих при распространении звуковых волн в воде.

Исследователи отмечают, что именно наблюдения в открытом океане дают наиболее естественную картину. В резервуарах звук отражается от стен, создавая сложные и обезображенные сигналы, поэтому поведение акул там труднее оценивать точно.

Напомним, обычная семейная прогулка по американскому пляжу в поисках красивых раковин неожиданно обернулась сенсационным открытием останков самого опасного доисторического хищника.

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