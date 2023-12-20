Аквалангист дружит с 4,5-метровой акулой: невероятная история продолжительностью более 20 лет

Дайвер из Флориды утверждает, что уже почти 23 года дружит с 4,5-метровой акулой по кличке Эмма, описывая ее скорее как игривую собаку, чем как высшего хищника.

Об этом пишет The Sun.

Джим Абернети и Эмма впервые встретились в 2001 году, когда он вытащил у нее из пасти рыболовный крючок, и с тех пор они неразлучны. Каждый раз, когда Джим заходит в воду в районе Тайгер-Бич на Багамах, она подплывает к нему и трется головой в знак благосклонности.

Джим Абернети и Эмма / Фото: The Dodo

Это не то поведение, которое большинство людей ожидает от огромной тигровой акулы, которая может легко разорвать человека на части.

"Что делает Эмму такой особенной, так это то, что она действительно велика, огромна, и у нее очень приятный фактор, когда ты смотришь на нее так, будто это, возможно, последнее, что ты делаешь", — сказал Джим. "Но вы находитесь в воде некоторое время, прежде чем понимаете, что она такая любящая и ласковая. Это не безмозглые монстры-людоеды, а умные существа, такие же, как кошки и собаки. С Эммой это все равно, что играть со своим ретривером, это очень весело и с любовью, и именно так я могу делать селфи".

Джим Абернети и Эмма / Фото: The Dodo

Джим нырял в районе Тайгер-Бич в 2001 году, когда впервые заметил гигантскую тигровую акулу, кружившую в нескольких метрах от него. В конце концов она подплыла к нему, и ему удалось вытащить рыболовный крючок изо рта, несмотря на очевидный риск.

Джим Абернети и Эмма / Фото: thesun.co.uk

С тех пор Абернети несколько раз вынимал из пасти Эммы еще четыре крючка, и они стали лучшими друзьями.

Эмма приближалась к Джиму всякий раз, когда он нырял в ее районе, и могла узнать его, даже если он менял снаряжение для дайвинга. Впоследствии она изучила сигналы его рук – приглашение потереть ей голову – и Абернети утверждает, что она начала вести себя как игривая собака, которая любит, когда ее гладят.

Джим Абернети / Фото: thesun.co.uk

"Попытка описать, на что это похоже, действительно заставляет меня поверить, что английский язык недостаточно хорош", — сказал Абернети. "Иметь связь, которая продолжается все время, пока вы находитесь в воде, это так трогательно и ошеломляюще. Одна из лучших случившихся со мной вещей — это открытие нежной стороны акул".

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