Алкогольная лавина: на работника склада рухнули 8-метровые стеллажи с водкой и пивом, видео

Алкогольная лавина: на работника склада рухнули 8-метровые стеллажи с водкой и пивом, видео

Мужчину вызволили из-под завалов и госпитализировали с переломами.

В городе Красноярске (РФ) на большом складе алкогольной продукции, принадлежащем сети магазинов "Русский Разгуляйка", произошло масштабное ЧП — внезапно обрушились гигантские стеллажи с алкогольной продукцией.

Видео из камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах видно, что работник склада идет между многоуровневыми стеллажами, один из которых неожиданно начал падать. Муж пытался скрыться внутри соседнего стеллажа, но тот тоже рухнул.

Красноярск и ящики с алкоголем pic.twitter.com/iiNPKUc2fG — M:ara (@gt_lozz) November 17, 2021

Местное управление МЧС сообщило, что спасатели с помощью гидравлического инструмента достали из-под завала мужчину, он госпитализирован с переломами. Известно, что длина упавших стеллажей составляет 60 м, а высота — около 8 м.

Вероятно, причиной их падения было нарушение правил техники безопасности. Размер материального ущерба пока не сообщается.

Напомним, ранее в российском городе Липецке на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината раздался мощный взрыв.

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