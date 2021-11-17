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Алкогольная лавина: на работника склада рухнули 8-метровые стеллажи с водкой и пивом, видео

Алкогольная лавина: на работника склада рухнули 8-метровые стеллажи с водкой и пивом, видео

Скриншот видео

Мужчину вызволили из-под завалов и госпитализировали с переломами.

В городе Красноярске (РФ) на большом складе алкогольной продукции, принадлежащем сети магазинов "Русский Разгуляйка", произошло масштабное ЧП — внезапно обрушились гигантские стеллажи с алкогольной продукцией.

Видео из камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах видно, что работник склада идет между многоуровневыми стеллажами, один из которых неожиданно начал падать. Муж пытался скрыться внутри соседнего стеллажа, но тот тоже рухнул.

Местное управление МЧС сообщило, что спасатели с помощью гидравлического инструмента достали из-под завала мужчину, он госпитализирован с переломами. Известно, что длина упавших стеллажей составляет 60 м, а высота — около 8 м.

Вероятно, причиной их падения было нарушение правил техники безопасности. Размер материального ущерба пока не сообщается.

Напомним, ранее в российском городе Липецке на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината раздался мощный взрыв.

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