Аллигатор посреди ночи проник в дом через собачью дверь: чем все закончилось (видео)

В США аллигатор проник в дом пары посреди ночи.

Об этом сообщает katc.com.

Супруги, недавно переехавшие из Аризоны в Луизиану, проснулись посреди ночи от рычания их собаки.

7-летняя австралийская овчарка по кличке Панда предупредила хозяев об опасности.

"Наша собака Панда выпустила глубокое горловое рычание и разбудила мою жену, и она постучала ко мне, сказав, что думает, что в доме кто-то есть, поэтому я встал и пошел в коридор, чтобы проверить", — сказал Дон Шульц. "Я увидел фигуру аллигатора".

Супруги позвонили 911 и в их дом прибыли сотрудники охраны дикой природы и рыболовства.

Супруги рассказали, что 1,5-метровый аллигатор вошел через собачью дверь. Они сказали, что сейчас установили новую дверцу для любимца, которая открывается только за ошейником Панды.

Напомним, мэр города женился на крокодиле. Древний ритуал свадьбы с рептилией должен принести жителям мексиканского городка процветание и благополучие.

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