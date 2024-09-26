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Альпинист, ожидавший смерти, рассказал, как "синдром третьего человека" спас ему жизнь

Альпинист, ожидавший смерти, рассказал, как "синдром третьего человека" спас ему жизнь

Альпинист / Фото: pixabay.com

Этот синдром часто возникает в ситуациях, угрожающих жизни.

Альпинист вспомнил свой опыт "синдрома третьего человека" после того, как пережил почти смертельное падение во время лавины.

Об этом пишет LADbible.

Весной в 1983 году доктор Джим Севиньи совершал восхождение со своим другом Ричардом Уитмиром, когда они сошли с маршрута в канадских Скалистых горах и упали с высоты 600 метров.

Севиньи потерял сознание, а когда проснулся, то обнаружил, что его напарник погиб.

Хотя он был жив, Севиньи был не в лучшем положении, поскольку получил многочисленные переломы костей и внутренние травмы. "Я знал, что мои шансы выжить очень малы", — вспомнил он. "Фактически, я просто лег, зная, что смерть уже близка, и так будет легче".

К счастью, рядом был "кто-то", кто помог ему выйти из этой ситуации.

Что такое "синдром третьего человека"

Синдром третьего человека, впервые описанный в книге сэра Эрнеста Шеклтона "На юг" в 1919 году — это явление, которое, как говорится, возникает, когда кто-то находится в критическом или опасном для жизни моменте.

По словам переживших его, присутствие "третьего человека" проявляется в виде находящегося рядом человека, чтобы дать вам совет, утешение или даже помочь выбраться из опасной для жизни ситуации.

До конца не понятно, почему люди испытывают синдром третьего человека: одни утверждают, что это реакция организма на ситуацию экстремального стресса или смертельной опасности, а другие считают, что это духовный наставник или ангел-хранитель.

Вспоминая свой опыт синдрома третьего человека, Севиньи объяснил, что он услышал голос из-за своего правого плеча, который сказал ему: "Нет, ты должен попробовать, ты не можешь умереть". Затем он объяснил, как этот голос направлял его к концу путешествия, например, "возьми это пальто" или "возьми эту бутылку с водой".

Когда он продолжил свое путешествие вниз по долине до безопасного места, Севиньи назвал присутствие "постоянным спутником".

"Это был спутник, я никогда не пугался голоса", — продолжил он, а затем добавил, что голос в конце концов исчез после того, как он смог обозначить пару лыжников и добраться до безопасного места.

Севиньи также четко высказался по поводу важности голоса, добавив: "Я не думаю, что я смог бы сделать то, что сделал, без этой помощи".

Позже он получил медицинскую помощь, где выяснилось, что он получил многочисленные травмы, среди которых: перелом спины, поврежденные колени, перелом руки, рука с повреждением нерва, сломанная лопатка, трещины в ребрах, выбитые зубы, сломанный нос, а также внутреннее кровотечение.

Напомним, недавно пару альпинистов нашли мертвыми в объятиях друг друга после последнего звонка к спасателям. Их тела удалось обнаружить спустя три дня.

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