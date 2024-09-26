Альпинист, ожидавший смерти, рассказал, как "синдром третьего человека" спас ему жизнь

Альпинист вспомнил свой опыт "синдрома третьего человека" после того, как пережил почти смертельное падение во время лавины.

Об этом пишет LADbible.

Весной в 1983 году доктор Джим Севиньи совершал восхождение со своим другом Ричардом Уитмиром, когда они сошли с маршрута в канадских Скалистых горах и упали с высоты 600 метров.

Севиньи потерял сознание, а когда проснулся, то обнаружил, что его напарник погиб.

Хотя он был жив, Севиньи был не в лучшем положении, поскольку получил многочисленные переломы костей и внутренние травмы. "Я знал, что мои шансы выжить очень малы", — вспомнил он. "Фактически, я просто лег, зная, что смерть уже близка, и так будет легче".

К счастью, рядом был "кто-то", кто помог ему выйти из этой ситуации.

Что такое "синдром третьего человека"

Синдром третьего человека, впервые описанный в книге сэра Эрнеста Шеклтона "На юг" в 1919 году — это явление, которое, как говорится, возникает, когда кто-то находится в критическом или опасном для жизни моменте.

По словам переживших его, присутствие "третьего человека" проявляется в виде находящегося рядом человека, чтобы дать вам совет, утешение или даже помочь выбраться из опасной для жизни ситуации.

До конца не понятно, почему люди испытывают синдром третьего человека: одни утверждают, что это реакция организма на ситуацию экстремального стресса или смертельной опасности, а другие считают, что это духовный наставник или ангел-хранитель.

Вспоминая свой опыт синдрома третьего человека, Севиньи объяснил, что он услышал голос из-за своего правого плеча, который сказал ему: "Нет, ты должен попробовать, ты не можешь умереть". Затем он объяснил, как этот голос направлял его к концу путешествия, например, "возьми это пальто" или "возьми эту бутылку с водой".

Когда он продолжил свое путешествие вниз по долине до безопасного места, Севиньи назвал присутствие "постоянным спутником".

"Это был спутник, я никогда не пугался голоса", — продолжил он, а затем добавил, что голос в конце концов исчез после того, как он смог обозначить пару лыжников и добраться до безопасного места.

Севиньи также четко высказался по поводу важности голоса, добавив: "Я не думаю, что я смог бы сделать то, что сделал, без этой помощи".

Позже он получил медицинскую помощь, где выяснилось, что он получил многочисленные травмы, среди которых: перелом спины, поврежденные колени, перелом руки, рука с повреждением нерва, сломанная лопатка, трещины в ребрах, выбитые зубы, сломанный нос, а также внутреннее кровотечение.

Напомним, недавно пару альпинистов нашли мертвыми в объятиях друг друга после последнего звонка к спасателям. Их тела удалось обнаружить спустя три дня.

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