Альпинист упал в глубокую трещину на Эвересте и застрял в снегу: видео невероятного спасения

Эверест скрывает в себе множество опасностей для каждого храбреца, стремящегося покорить вершину.

К сожалению, многие люди не возвращаются после попытки подняться на самую высокую гору в мире. А некоторые даже стали ориентирами на пути других альпинистов.

Однако одному мужчине удалось избежать этой судьбы, поскольку его товарищи организовали невероятное спасение. Альпинист упал в глубокую щель и застрял там по пояс.

Видео, снятое спасателями и опубликованное в TikTok, показывает огромную дистанцию, с которой он упал, причем вершина кажется очень далекой.

В ролике видно, как двое других альпинистов суетились вокруг мужчины, чтобы вытащить его и доставить в безопасное место. Там он получил медицинскую помощь.

#Rescue #mounteverest #tiktokviral #fyp #climbing #nepal #news #freezing @gesmantamang We rescued Nima Sherpa on Mount Everest after he fell into deep crevasse between camp 1 and camp 2 ⚠️ #Everest

В сообщении говорится, что эта трещина находится между первым и вторым лагерем на горе. После них следует третий и четвертый лагеря перед последним отрезком пути к вершине огромной горы.

Люди в комментариях поделились своим восторгом от спасения.

Спасибо, что рискнули своей жизнью, чтобы спасти его жизнь. Он, наверное, очень гордится тем, что имеет таких друзей, как вы, ребята

Я не могу дышать, глядя на это

Шерпам приходится так много рисковать, чтобы зарабатывать на жизнь, это безумие

Никогда не думал, что можно будет спастись после падения в ледяную трещину. Отличная работа

О боже, моя клаустрофобия

Известно, что около 322 человек погибли при попытке покорить Эверест. Некоторые тела даже до сих пор оставлены на горе на глазах у проходящих мимо других альпинистов.

Напомним, годовалый малыш побывал в 23 странах мира. Его ждут еще две новые страны во время этого путешествия.

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