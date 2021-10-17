Альтернатива презервативам: в Германии изобрели "ванночку для яичек", которая делает мужчину временно бесплодным

Альтернатива презервативам: в Германии изобрели "ванночку для яичек", которая делает мужчину временно бесплодным

Устройство в форме чаши излучает ультразвук, что ограничивает выработку и подвижность сперматозоидов.

В Германии изобрели новый метод контрацепции для мужчин — ванночку для яичек, которая снижает активность сперматозоидов с помощью ультразвуковых волн.

Об этом сообщает Daily Mail.

Выпускница Мюнхенского университета Ребекка Вайс разработала устройство COSO, которое уже называют "будущим мужской контрацепции".

Устройство в форме чаши излучает ультразвук, что ограничивает выработку и подвижность сперматозоидов. Чтобы воспользоваться устройством, нужно налить в него воды, которая автоматически нагревается до температуры теплой ванны. Затем после достижения нужной температуры, в ванночку надо поместить яички на 15 мин. Это должно подавить развитие сперматозоидов, в результате чего мужчина станет временно бесплодным. Процедуры необходимо делать с интервалом в два дня сначала две недели под наблюдением врача, а затем каждые несколько месяцев.

Вайс сказала, что устройство все еще является концепцией, и к запуску еще очень далеко, поскольку для его испытания понадобятся тщательные клинические испытания. По ее словам, "важнейшие этапы" исследования будут проведены в течение следующих двух-трех лет.

"Этот проект оказался настолько успешным, что к нам обратилось много потенциальных участников исследования и людей, заинтересованных в покупке продукта по всему миру", — рассказала изобретательница.

За изобретение уже присудили премию James Dyson Award — почти 3700 долларов. Это международная премия в области промышленного дизайна и инженерного проектирования.

Напомним, что американские биологи разработали антитела против сперматозоидов, которые могут заменить известные виды контрацепции.

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