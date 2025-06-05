"Амеба, поедающая мозг": в Техасе женщина умерла из-за промывания носа

Naegleria fowleri. Фото: Dr. James Roberts

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В штате Техас 71-летняя женщина умерла от первичного амебного менингоэнцефалита (ПАМ) после того, как несколько раз промыла нос некипяченой водой из водопровода автофургона. Возбудителем стала Naegleria fowleri — микроскопическая амеба, которая проникает в мозг через носовую полость и «ест» его ткани.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Naegleria fowleri — микроскопический организм, который живет в теплой пресной воде: озерах, прудах или даже недостаточно очищенной водопроводной воде. Обычно заражение происходит во время купания, но в этом случае амеба попала в организм через промывание носа некипяченой водой.

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Пациентка использовала воду из бака автофургона, которая, вероятно, долгое время стояла в теплой среде, создавая идеальные условия для размножения патогенов. Через четыре дня после процедур у нее появились симптомы: головная боль, лихорадка, тошнота, а затем — судороги, галлюцинации и смерть через восемь дней.

Исследователи не нашли Naegleria fowleri в образцах воды, но обнаружили, что уровень дезинфекции был недостаточным. Вода была мутной, что свидетельствовало о слабой очистке. Поскольку образцы брали через 23 дня после заражения, точный источник инфекции установить не удалось.

Специалисты подчеркивают: для промывания носа следует использовать только дистиллированную или стерилизованную воду. Амеба активизируется в теплых условиях и через обонятельный эпителий достигает мозга, уничтожая нейроны. Инфекция быстро прогрессирует, а смертность от нее чрезвычайно высока.

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