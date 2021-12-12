Американцы сняли два видео необычных явления в небе: в соцсетях пишут об НЛО

Американцы сняли два видео необычных явления в небе: в соцсетях пишут об НЛО

Первое видео "с НЛО" сняли в Калифорнии, второе — в Южно-Китайском море.

Американцы сняли на небе необычные воздушные явления. В Сети уже заговорили, что это не что иное, как НЛО.

Об этом сообщает Сomplex.

Кадры были сняты 9 декабря в Калифорнии. На них видно множество движущихся непонятных световых форм. По словам женщины, проводившей съемку, свет впервые заметил ее внук, когда выносил мусор.

Другое видео было снято пилотом, летавшим над Южно-Китайским морем. В ролике показаны три группы таинственных световых образований, двигающихся сквозь облака вблизи Гонконга, прежде чем быстро исчезнуть.

Как сообщает Independent, 53-секундное видео было снято 24 ноября — в тот же день, когда Министерство обороны США объявило о создании оперативной группы по расследованию НЛО.

Ранее американская разведка опубликовала доклад о 144 наблюдениях за таинственными летающими объектами, происхождение которых не удается установить. Тогда отмечалось, что некоторые объекты, "видимо, двигались вопреки известным законам аэродинамики".

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