Американец обнаружил жуткие фигурки в плащах в городе-призраке вблизи Долины Смерти: что это было на самом деле

Фигуры можно увидеть в Google Earth.

В южной части американского штата Невада, в Риолите, который называют городом-призраком, мужчина заметил странные фигуры в белых плащах, которые стоят в ряд.

Об этом пишет The Mirror.

Пользователь TikTok Джейсон Клайн во время просмотра спутниковых фотографий в Google Earth обнаружил в заброшенном городе-призраке "страшных человечков". Американец опубликовал видео, которое показывает, как он прокрутил цифровую карту в Неваде и обнаружил фигуры в белых плащах.

Мужчина опубликовал в TikTok видео с этими изображениями и добавил к ним текст, предупреждая зрителей, что они вот-вот увидят "действительно странные вещи". На видео видно, как Клайн увеличивает масштаб заброшенного города в пустыне, предупредив зрителей: "То, что вы собираетесь увидеть, я не могу объяснить и не понимаю, я буквально думаю, что не должен этого видеть".

Затем он нажал на функцию просмотра улиц, чтобы увидеть заброшенный дом с "человеком", одетым во все белое, с "очень жутким видом", что смотрит на велосипед.

"Увеличьте прямо здесь, и как только вы полностью опуститесь, вы найдете круглый объект, похожий на отпечаток большого пальца. То, что вы собираетесь увидеть, я не могу объяснить и не понимаю", — говорит мужчина.

Пользователи в Сети удивляются его находке и пишут: "Как, черт возьми, тебе удалось найти такие вещи?", "Это страшно, потому что я живу недалеко оттуда".

Но оказалось, что фигурки являются частью выставки под названием Goldwell Open Air Museum, которую можно найти недалеко от дороги, ведущей к знаменитой пустыне Долины Смерти.

Goldwell Museum

Инсталляция была установлена в городе в 1984 году, согласно информации на сайте музея. Ее создал бельгийский художник Альберт Шукальский.

Goldwell Museum

Goldwell Museum

К слову, город Риолит возвели в 1905 году, в первые три года там проживало до 12 тысяч человек, но уже в 1911 году осталась тысяча жителей, а в 1920 году оттуда уехал последний житель. С тех пор город считается заброшенным и является историческим и культурным наследием Соединенных Штатов Америки.

На территории, в едином полностью уцелевшем доме, устроили небольшой музей, который рассказывает об истории места, а также сувенирный магазин, продавец в котором по совместительству является гидом, который рассказывает о расцвете и упадке Риолита.

Напомним, итальянские археологи обнаружили окаменелые останки неандертальцев в пещере Гваттари, расположенной в муниципалитете Сан-Феличе-Чирчео недалеко от Рима.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку