Американец попал в конфуз на своей свадьбе из-за оповещения на смартфоне: его едва не бросила жена

Женщина к годовщине свадьбы показала курьезное видео.

Американка к четырехлетней годовщине свадьбы в Сети распространила видеоролик со своей свадьбы, который вызвал бурную дискуссию среди зрителей. На видео показано, как нынешний муж женщины проверяет свой телефон в один из важнейших моментов его жизни: когда его будущая жена идет к алтарю.

Об этом пишет The Sun.

На видео видно, как жених, улыбался Лорен, когда она шла к алтарю, но внезапно вытащил телефон из кармана и посмотрел на оповещения на смартфоне.

"Ровно четыре года назад я шла к алтарю, чтобы выйти замуж за любовь всей жизни. И в этот волнующий и полный эмоций момент мой будущий муж сделал самую романтическую вещь на свете — начал проверять свой телефон", — прокомментировала Лорен.

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Видео с выходкой жениха посмотрели 2,3 миллиона пользователь, которые оставили множество комментариев. Многие пользователи Сети, думали, что проверка его телефона в такой неподходящий момент была просто признаком нервозности. Другие предлагали женщине развестись с мужем и спрашивали, почему он так поступил.

Лорен решила снять еще одно видео и спросила мужа: "Пользователи интересуются, почему ты проверял телефон. Расскажешь?". На что мужчина ответил: "Потому что криптовалюта не ждет".

Напомним, в Индии во время свадьбы умерла невеста. Чтобы не останавливать церемонию покойную заменили ее младшей сестрой и продолжили празднование.

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