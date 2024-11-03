Американец проплыл 73 километра на лодке из гигантской тыквы, установив мировой рекорд

46-летний американец Гарри Кристенсен установил новый мировой рекорд, проплыв 73,5 километра по реке Колумбия на лодке, вырезанной из гигантской тыквы.

Это путешествие длилось 26 часов и было официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннеса.

Гарри занимается выращиванием гигантских тыкв с 2011 года. В последние четыре года он побеждал в местных соревнованиях по плаванию на лодках, изготовленных из овощей. В этом году ему удалось вырастить тыкву с окружностью 429,3 сантиметра и весом 555 килограммов, что примерно соответствует весу взрослого верблюда или рояля.

Гигантская тыква, из которой сделали лодку / Фото: Книга рекордов Гиннесса | YouTube

11 октября Гарри вырезал из тыквы лодку и прикрепил к ней камеру для фиксации своего путешествия. Вскоре после начала заплыва ветер на реке Колумбия усилился до 56 км/ч, что заставило его совершить вынужденную остановку.

"Для высадки был определен безопасный пляж прямо напротив Колумбии от водопада Малтнома. Было тяжело, поскольку в воде была густая растительность, которая не позволяла тыкве легко плыть", – вспоминает мужчина.

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Гарри не терял времени во время вынужденной остановки, и использовал ее, чтобы удалить больше мякоти из тыквы для лучшего баланса на волнах.

Позже он продолжил заплыв и был вынужден грести всю ночь, поскольку до темноты не нашел соответствующего пляжа для ночлега. Останавливаться на случайных участках суши он также не рисковал, чтобы не повредить лодку.

В общей сложности Гарри преодолел 73,5 километра на своей лодке-тыкве, побив предыдущий мировой рекорд в 63 километра, установленный в 2023 году.

Напомним, как моряк 76 дней выживал в океане на надувной лодке. Он был без воды и пищи за 1200 км от берега.