Американец с помощью мусорного контейнера поймал аллигатора, который заполз на его двор: видео схватки

Американец с помощью мусорного контейнера поймал аллигатора, который заполз на его двор: видео схватки

Мужчина из Флориды использовал мусорный бак, чтобы поймать пресмыкающееся.

Во Флориде ветеран американской армии обнаружил аллигатора у своего дома и использовал мусорный контейнер для того, чтобы поймать хищника.

Об этом пишет Sky News.

Момент, когда мужчина пытался поймать аллигатора, попал на видео. На кадрах видно, как американец вместо того, чтобы оставить место и вызвать профессионала, решил взять ситуацию в свои руки и поймать гигантского аллигатора.

В частности, мужчина открыл корзину, перевернул ее и когда аллигатор двигался назад, американець продолжал вести контейнер вперед. В конце концов голова аллигатор попала внутрь, после чего американец поднял контейнер и закрыл его крышкой.

Евгений Бозза рассказал New York Post, что о аллигаторе, который бродил их двором, сообщила его дочь, которая проезжала мимо на велосипеде.

"Моя дочь ехала на велосипеде, и она сказала:" Эй, это большой аллигатор просто шипел на меня! Я пошел туда, и он был больше меня. Появился военный инстинкт, знаете, "защищать какой-либо ценой", — сказал он.

В конце концов американец выпустил аллигатора в озеро.

По подсчетам, во Флориде проживает более миллиона аллигаторов, а около полумиллиона — на юго-востоке США.

Напомним, посетители частного зоопарка в городе Вест-Вэлли-Сити штата Юта спасли смотрительницу, которую затянул в воду аллигатор на глазах у детей.

А в австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.

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