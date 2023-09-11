Американец стал рекордсменом по количеству просмотренных фильмов за год: сколько лент он посмотрел

Житель Пенсильвании, США, занесен в Книгу рекордов Гиннеса, за количество просмотренных фильмов в кинотеатре в течение года.

Об этом говорится на официальном сайте.

Зак Своп посетил 777 показов в период с июля 2022 по июль 2023 года. 32-летний киноман предпринял свою попытку с показа мультфильма "Миньоны: Восстание Грю" и завершил ее лентой "Индиана Джонс и циферблат судьбы".

Своп побил рекорд в 715 просмотров, установленный французом Винсентом Кроном в 2018 году.

Зак Своп побил рекорд в 715 просмотров / Фото: guinnessworldrecords.com

Зак рассказал, что он сэкономил на билетах в местный кинотеатр Regal Cinemas, подписавшись на членство, которое дало ему неограниченное количество походов в кино за 22 доллара в месяц.

Сотрудники кинотеатра следили за Свопом во время его показов, чтобы убедиться, что он придерживается правил, установленных Книгой рекордов Гиннеса, содержащих отказ от перерывов в туалет, а также перекусы и напитки во время фильмов.

Зак Своп / Фото: guinnessworldrecords.com

Рекордсмен сказал, что смотрел до трех фильмов после работы по будням и еще больше по выходным. Больше всего, 47 раз, он посмотрел фильм "Кот в сапогах: Последнее желание".

Его любимой лентой года стал "Человек-паук: Через вселенные", а наименее любимым — "Заговор дьявола".

Зак Своп / Фото: guinnessworldrecords.com

Зак сказал, что попытка установить рекорд была направлена на повышение осведомленности о проблемах психического здоровья. Компания Regal Cinemas отпраздновала его успех пожертвованием в размере 7 777,77 долларов США в пользу Американской федерации по предотвращению самоубийств.

Напомним, мужчина живет на круизном лайнере ради экономии. Он рассказал о преимуществах такого образа жизни.

Читайте также: