Американец сжег свой дом, пытаясь выгнать змей: фото

Мужчина пытался выкурить пресмыкающихся дымом тлеющего угля.
В американском городке Пулсвилли, примерно в 40 километрах от столичного Вашингтона, дотла сгорел дом местного жителя, который пытался странным образом избавиться от змей, которые, якобы, там завелись, прячась в холодную пору в щелях.
Об этом сообщает The Washington Post.
Возгорание началось в подвале, где мужчина разложил тлеющий уголь, чтобы дым расходился по дому. Однако жар оказался слишком близко к легковоспламеняющимся материалам. Через короткое время пламя охватило все здание.
Над ликвидацией пожара работали 75 пожарных, однако дом сгорел дотла. Ущерб оценивается в $1 млн. О том, как себя чувствуют змеи, ничего не известно.
Напомним, этим летом в Шевченковском районе Львова заметили трех гадюк. К моменту обнаружения ядовитые змеи были уже мертвыми.
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