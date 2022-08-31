Американец установил мировой рекорд по самому длинному путешествию в лодке-тыкве (фото)

Дуэйн Хансен побил новый рекорд Гиннеса. Он проплыл в тыкве 61 км.

Житель штата Небраска (США) установил новый рекорд Гиннесса. Он проплыл внутри пустой тыквы 38 миль (61 км) вниз по реке Миссури.

После 11-часовой поездки 60-летний Дуэйн Хансен подплыл в оранжевой лодке из тыквы "Большая Берта" к берегу и попреветствовал своих родственников и поклонников, сообщает News Channel Nebraska.

Гансен рассказал, что путешествие было опасным, поскольку его тыква неоднократно наполнялась водой, когда мимо проплывали большие лодки и поднимали волны.

Хансен впервые нацелился на рекорд после встречи с предыдущим рекордсменом на семинаре по выращиванию фруктов в Орегоне.

Мастер-садовод вырастил огромную тыкву весом 846 фунтов (383 кг) в собственном саду с конкретной целью — побить рекорд 25,5 миль, установленный в 2018 году.

"Я так горжусь своим папой", — сказала дочь героя Морган Бухгольц.

Друг спортсмена следил за лодкой-тыквой на случай любых опасностей.

Путешествие началась в Белвью и закончилось в Небраске-Сити. В общей сложности герой потратил 11 часов.

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