Американец во время рождественской телефонной линии оскорбил президента Байдена: что произошло

Муж сказал фразу Let's go Brandon.

Американец во время рождественской телефонной линии с детьми, организуемой Белым домом, сказал завуалированную оскорбительную фразу в адрес президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 24 декабря, когда Джо Байден вместе с супругой Джилл отвечали на звонки, поступавшие в "Службу отслеживания пути Санта-Клауса". На телефонной линии отец четырех детей Джаред Шмек из Орегона поздравил семью главы государства с праздником. Впрочем, после этого сказал: "Я надеюсь, что у вас тоже будет прекрасное Рождество. Веселого Рождества. Вперед, Брендон! (Let's go Brandon)".

Президент Байден ответил: "Вперед, Брэндон! Я согласен". Затем он поинтересовался у присутствующих: действительно ли мужчина живет в Орегоне.

БРЕКАНИЕ: Joe Biden был такси звонки из NORAD Santa трекинга программе и dad ended the call with "Merry Christmas, и Let's Go Brandon."



Biden replied with: "Let's Go Brandon, I agree" pic.twitter.com/Hc0pLWGRx1 — Benny (@bennyjohnson) December 24, 2021

Впоследствии Джаред Шмек объяснил, что не собирался таким образом продемонстрировать неуважение к главе Белого дома. "Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы делать свою работу лучше", – сказал он The Oregonian.

Следует заметить, что фразу Let's go Brandon использовали противники Байдена вместо нецензурной брани в его адрес. Началось с того, что однажды во время автомобильной гонки болельщики на трибунах скандировали ругательства в адрес Байдена. Одна из журналисток в этот момент участвовала в победителе Брэндона Брауне. Ей показалось, что толпа приветствует гонщика и скандирует: "Вперед, Брендон!"

Высказывание печатают на футболках, а футбольные фаны скандируют ее во время матчей. Кроме того, "Let's go Brandon" написали на баннере, который был прикреплен к самолету, кружившему над митингом поклонников Дональда Трампа.

Как сообщалось, у американского президента Джо Байдена появилась новая собака. Это немецкая овчарка по кличке Командор. Видео с щенком, бегающим по лужайке перед президентской резиденцией, Байден выложил в своих соцсетях.

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