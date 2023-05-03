Американец впервые попробовал украинские сало и борщ: его бурная реакция (видео)

Во время посещения Львова блогер открыл для себя украинскую кухню.

Американец, впервые попробовавший настоящее украинское сало и борщ, поделился своими впечатлениями с подписчиками.

Блогер из Лос-Анджелеса из популярного YouTube-проекта " Geography Now " посетил Украину и впервые попробовал сало.

Во время посещения Львова он открыл украинскую кухню, которая его удивила и фактически полностью совпала с его гастрономическими вкусами.

Перед тем как попробовать сало, блоггер заявил своей аудитории, что собирается съесть "свиной жир с зеленью".

Американец сказал, что обожает "жирно-прежирную соленую пищу", и потому сало ему очень понравилось.

Также путешественник попробовал украинский борщ и сказал, что "это невероятно".

Напомним, ранее сообщалось, как украинская кухня завоевывает сердца мировых лидеров и приближает нашу победу.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЮНЕСКО окончательно внесла украинское национальное блюдо борщ в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

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