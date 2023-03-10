Американец выиграл рекордную сумму в лотерею и купил особняк в Голливуде

Гражданин США Эдвин Кастро выиграл $2 млрд в национальную лотерею Powerball.

В ноябре прошлого года Кастро купил лотерейный билет Powerball на заправке в Альтадене, и все номера оказались выигрышными. Победитель выбрал опцию единовременной выплаты, и после вычета всех налогов ему досталось $997,6 млн.

Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

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Первые 2,5% своего выигрыша Кастро потратил на покупку огромного особняка в Лос-Анджелесе: мужчина купил дом на Голливудских холмах за $25,5 млн.

Это соглашение по недвижимости стало самым дорогим в 2023 году и одним из самых дорогих в истории этого района.

Особняк построила компания Roman James Design в прошлом году. Он расположен на склоне холма, и с него открывается вид на бульвар Сансет-Стрип, а также гостиничный комплекс Шато Мармон.

Трехэтажный дом с террасой на крыше включает в себя пять спален, шесть ванных комнат, игровой зал, винный погреб, кинотеатр, бар, тренажерный зал, купель с холодной водой, паровой душ и сауну.

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