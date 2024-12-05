Американка арендовала на день "японского дедушку" и похвасталась, как провела время

Американская писательница Айя Мейрок подробно описала свой опыт аренды "японского дедушки" на день – и сказала, что провела "лучшее время".

Об этом пишет Daily Star.

Она воспользовалась услугой, которую в Японии предоставляет компания Ossan Rental. Так, она заплатила за 58-летнего спутника Казуши Сакураи. Женщина заверила, что "ничего странного или незаконного не позволено".

"Я регистрировалась, искала мужчин старшего возраста и написала нескольким из них электронные письма. Ossan Rental – это нормальный сайт, там нет ничего странного или незаконного. После того, как несколько человек ответили, что они заняты, я наконец-то получила ответ "да" и пошла на встречу с ним", — поделилась Айя.

После знакомства с Казуши она рассказала, что он сдает себя в аренду четыре раза в неделю за 6 долларов в час для "совершенно незнакомых людей" – хотя, по ее словам, ему "не нужны деньги".

"Вы можете нанять меня для жизненных советов, финансовых советов, шопинга, игр и так далее, – говорит Казуши в ее TikTok. – Я люблю эту работу".

Айя добавила, что Казуши уволился с работы в финансовой сфере несколько лет назад, что побудило его жену посоветовать ему "найти что-нибудь другое, что связано с его жизнью".

Айя и Казуши / Фото: скриншот с видео

Далее она перечислила ряд "работ", на которые его нанимали в прошлом, включая сопровождение кого-то в Диснейленд, прежде чем максимально использовать его мудрость. "Что бы вы посоветовали о любви?" – спросила Айя. "Мы должны говорить "спасибо" своему партнеру каждый день", — ответил он.

Потом Айя объяснила, что компанию Ossan Rental основал мужчина, который хотел "положить конец стереотипам о том, что пожилые мужчины неинтересны или нежеланны". Она добавила: "Он создал ее, чтобы показать, какими интересными и умными могут быть пожилые мужчины. И я полностью согласна — я провела лучший день с Казуши, узнала о его жизни, получила советы по карьере, любви и здоровью и увидела Японию его глазами".

После того, как пара вместе поужинала, Айя подытожила: "Арендовать мужчину старшего возраста может показаться странным, но на самом деле это способ для старших и младших поколений объединиться, приносить пользу друг другу и учиться друг у друга".

На сайте Ossan Rental указано, что компания получила от своих клиентов широкий спектр запросов на следующие услуги: "Общение, выслушивание жалоб, сопровождение в рестораны, совместные занятия спортом, советы по карьере, уборка в комнате, сопровождение в кемпинге, исправление эссе, вождение, сопровождение на концерты, советы по любви, туристическая информация, вынос мусора, выгул домашних животных, покупки от вашего имени".

Напомним, блогерша прогулялась по японским улицам в белых носках и была шокирована результатом. На удивление, носки остались безупречно чистыми.

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