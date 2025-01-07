Американка переехала в пещеру в Иордании, потому что влюбилась в бедуина: как они живут (фото)

Американка переехала в пещеру в Иордании после того, как влюбилась в местного члена племени, который лайкнул одну из ее фотографий в соцсети.

Об этом пишет New York Post.

42-летняя Натали Снайдер посещала Петру и сфотографировала бедуина на коне, а затем опубликовала фото в Instagram. 32-летний Ферас Будин написал под фото, что это он и пригласил ее в гости, и после 18 месяцев онлайн-общения она приехала в сентябре в 2021 году.

Пара влюбилась и теперь делит двухместный дом в сети пещер, в которых живут некоторые представители бедуинского общества.

Ферас жил в бедуинской пещере с самого рождения – как и предыдущие поколения его семьи. Но для Натали, которая раньше жила в Италии, Новой Зеландии, Флориде и Германии, путешествуя по рабочим делам, выполняя административные обязанности в туристической компании, это было огромное изменение.

Сейчас супруги живут в пещере, которая имеет две спальни, кладовую и ванную комнату, работающую на родниковой воде, которую они собирают. Здесь есть балкон с видом на пустыню и еще одна комната для хранения седел и другого снаряжения для верблюдов, мулов и кур, которых они держат.

Натали с любимым / Фото: swns

Снайдер, экскурсовод из Орландо, штат Флорида, поделилась: "Я была там и фотографировала бедуина, который ехал на коне босиком с шарфом, и это была классная фотография. Я опубликовала фотографию в Instagram, и он прокомментировал, сказав, что это он. Затем он сказал, чтобы я приехала к нему в гости, что я и сделала. Я всегда интересовалась археологией на Ближнем Востоке, и я уже была в Иордании несколько лет. Я всю жизнь путешествовала по миру и всегда была свободным человеком. Сейчас я, пожалуй, более заземлена, чем когда-либо, и наиболее отдана одному месту. Я только что основала компанию, которая занимается турами по Иордании и аутентичными впечатлениями. Когда я в Иордании, я помогаю в турах. Когда я за пределами Иордании, я выполняю офисную работу, когда еду в Америку или Новую Зеландию".

Натали описывает бедуинскую культуру как "иной уровень", чем тот, к которому она привыкла, и она просто "следует за течением жизни изо дня в день".

Она сказала: "Я уже начала изучать культуру, но бедуинская культура находится на совсем другом уровне. Жизнь племени на совсем другом уровне. Они не живут так, как живут другие люди. В пещерах есть около 42 сообществ. Это сообщество открытых дверей, поэтому все встречаются вместе. Это как День благодарения и Рождество целый год. Племя Фераса – единственные люди, которым позволено жить в пещере из-за того, что они живут там очень давно, а также для того, чтобы содержать коренное население в пещерах".

Американка влюбилась в бедуина и переехала в его пещеру / Фото: swns

Зимой они переезжают в общежитие, которое арендуют на 10 лет в селе в Петре, а затем возвращаются в пещеру на теплые месяцы. Недавно они арендовали на 10 лет дом в селе Петре, в котором будут жить в течение следующих зим.

Пещера находится в 15 минутах езды от города, поэтому запасы, такие как еда, дрова и инвентарь для животных, легкодоступны. Они используют солнечные батареи и не платят за аренду. Они ведут автономный образ жизни, собирая родниковую воду для ванной комнаты, а Ферас даже построил трубы ручной работы для пещеры.

Ферас, экскурсовод из Петры, сказал: "Я прожил там всю свою жизнь, как и мои дедушка и бабушка, и многие поколения моей семьи. Я люблю это место и не хочу отсюда уезжать. Я предпочитаю пещерный образ жизни. Правительство предлагало нам землю, дом и вещи бесплатно, если мы уедем, но мы всегда отказывались и будем отказываться. Я называю пещеру "Дворцом".

Супруги говорят, что одна из лучших вещей в жизни в пещере – это тишина и покой, ведь с нее открывается вид на Иорданскую пустыню. И они говорят, что сплоченное сообщество коренных жителей является основной причиной, почему так многие остаются здесь.

Американка влюбилась в бедуина и переехала в его пещеру / Фото: swns

Ландшафт Иордании привлек Натали переехать туда, а что касается ее любви к путешествиям и исследованиям, то она заметила, что здесь так много интересного: "В Окленде я жила в кондоминиуме на пристани для яхт с видом на залив Хаураки. Там было больше рутины, и я проводила больше времени за компьютерной работой и доработкой дел, наслаждаясь пешими прогулками или рыбой с картофелем на пляже в выходные дни. Жизнь спокойная, расслабленная и медленная. Жизнь Петры очень быстра, от восхода солнца до поздней ночи, всегда что-то происходит и есть чем заняться. Экскурсии, приготовление ужина в горах с семьей, работа в пещере, дома и с животными. В городе жизнь определяется тем, чем я владею – одеждой, машинами, гаджетами, чтобы не отставать от общества. Но в пещере это то, что я чувствую. В городе, несмотря на то, что ты окружен людьми, очень легко чувствовать себя изолированным. Пещера и жизнь в Петре научили меня замедляться и ценить самое необходимое в жизни – то, что город часто заставляет меня не замечать. В пещерах жизнь проста, но глубоко связана. Делясь с бедуинами едой, историями и даже тишиной, чувствуешь себя как дома. Я никогда раньше не встречала такого сообщества".

Напомним, женщина живет в переоборудованном военном складе. Она рассекретила стоимость ремонта и показала фото дома.

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