Американка побила рекорд Книги Гиннеса отрастив самую длинную бороду среди женщин – фото, видео

Американка попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самой длинной бороды среди женщин.

В США, штат Мичиган, 38-летняя Эрин Ганикатт попала в Книгу рекордов Гиннеса из-за самой длинной бороды в мире среди женщин.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Эрин смогла отрастить 30-сантиметровую бороду, побив предыдущий рекорд, который установила 75-летняя американка Вивиан Уилер, отрастив 25,5-сантиметровую бороду.

Женщина смогла установить рекорд преимущественно из-за синдрома поликистозных яичников. Это состояние вызывает гормональный дисбаланс и, среди прочего, может привести к чрезмерному росту волос. Именно этот симптом и позволил Ганикатт получить титул женщины с самой длинной бородой в мире, не принимая никаких гормонов или добавок.

Американка Эрин Ганикатт/Фото: скриншот

Эрин Ганикатт/Фото: guinnessworldrecords

Борода у Эрин Ганикатт начала расти после 13 лет. Она брилась не менее трех раз в день в течение подросткового периода и во взрослом возрасте. Затем женщина потеряла часть зрения и начала чувствовать "усталость от бритья", поэтому стала отращивать бороду по предложению своей жены Джен.

"Носение масок в пандемию COVID-19 добавило мне самоуверенности в выходе на публику", — добавила Эрин.

Синдром поликистозных яичников – не единственная болезнь Ганикатт. Женщине 5 лет назад ампутировали нижнюю половину одной из ног после того, как в больнице во время лечения травмы стопы у нее развилась бактериальная инфекция. Также женщина испытала глазной инсульт, вызванный высоким кровяным давлением.

Раньше мы писали о том, что женщина не лечит своего ребенка от вшей из-за чрезмерной любви к животным.

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