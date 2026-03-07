Американка с детьми

Реклама

Американка Клара Хоган, которая переехала с семьей в Италию, поделилась впечатлениями от школьного питания в Болонье. Видео с примерами меню для ее детей собрало более 2,6 миллиона просмотров в TikTok и вызвало оживленное обсуждение.

Об этом женщина сообщила в TikTok.

Клара Хоган вместе с мужем и двумя детьми — 4 и 6 лет — переехала в итальянскую Болонью, когда ее муж поступил на программу MBA в Болонском университете. Сначала семья планировала остаться на год, однако впоследствии решила продолжить проживание в Италии.

Реклама

По словам женщины, одной из первых вещей, которые ее поразили, стало школьное меню. В своем видео она показала, что дети в течение недели получают разнообразные блюда. В частности, в один из дней подают пасту граминья с томатным рагу, фрикадельки из капусты с горохом и луком, а также фрукты — апельсины и яблоки.

Хоган отметила, что итальянские родители, с которыми она общается, все равно имеют высокие требования к качеству школьного питания и иногда выражают недовольство. В то же время она как представитель американской системы образования заявила, что довольна тем, что ежедневно получают ее дети. Отдельно женщина обратила внимание на то, что школьники имеют целый час на обед.

Публикация собрала тысячи комментариев. Некоторые из пользователей признавались, что были удивлены увиденным. Один из зрителей написал, что во многих школах США дети не привыкли к такому разнообразию и чаще выбирают простые блюда вроде наггетсов или макарон с маслом. Другие обратили внимание на продолжительность обеденного перерыва, отметив, что их дети вынуждены есть в спешке.

Американка надеется, что ее ролик привлечет внимание к вопросу школьного питания.

Реклама

Напомним, ранее мама четверых детей из Австралии случайно обнаружила, что воспитатели подписали ее близняшек. Необычный способ быстро разошелся по соцсетям. История вызвала активное обсуждение.