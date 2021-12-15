Американка выменяла заколку для волос на дом: как ей это удалось

Американка выменяла заколку для волос на дом: как ей это удалось

Девушка начала "цепочку обменов", длившуюся полтора года.

Жительница американского Сан-Франциско Деми Скиппер за полтора года обменяла заколку для волос на дом.

Об этом девушка рассказала в своем TikTok, пишет "Моя планета".

Демме удалось сделать "цепочку обменов": она начала простой заколки для волос, а в результате получила дом.

Девушка совершила первый обмен в мае 2020 года: тогда впервые выменяла заколку на бижутерию. Затем были еще очки, пылесос, Apple TV, приставка Xbox, дизайнерские кроссовки, MacBook Pro, бриллиантовые бусы, тренажер Peloton.

Дальше дело дошло до дорогих экземпляров. Среди них были Honda CRV, три трактора и трейлер, стоимость которого 40 тыс. долларов. Именно его в ноябре этого года девушка обменяла на небольшой дом недалеко от Нэшвилла в штате Теннесси. Туда женщина планирует переехать вместе с мужем из Калифорнии.

Деми Скиппер объясняет "цепочку обменов" тем, что во время карантина не было много дел. Тогда ей пришла в голову такая идея. "Я начинаю обмен с заколки. Меняю, пока не получу дом", — сказала она в своем первом видео.

Используя такие платформы как craigslist, eBay и Facebook, Деми предлагала людям обмен по одному предмету за раз. За полтора года у девушки было 28 сделок.

Как сообщалось, пятилетний мальчик из австралийского Сиднея играл по телефону отца и случайно сделал заказ в магазине мороженого. Мальчик заказал итальянское мороженое через приложение UberEats. Сладостей он купил на 1200 австралийских долларов (более 859 американских долларов – Ред.). Заказ был оформлен по рабочему адресу отца.

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