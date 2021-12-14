Американка выросла в религиозной семье, а затем отреклась от церкви и стала порнозвездой.

Американка выросла в религиозной семье, а затем отреклась от церкви и стала порнозвездой.

Девушка в 18 лет присоединилась к порноиндустрии.

Американка Лондон Роуз выросла в строгой религиозной семье, но впоследствии отреклась от церкви и стала порнозвездой.

Она тоже не общается с родителями, пишет Daily Star.

Сейчас Роуз 33 года. Когда ей было шесть лет, родители стали исповедовать христианский фундаментализм. С того времени в семье начали действовать строгие правила: было запрещено надевать украшения, пользоваться косметикой, парфюмерией и носить открытую одежду. Семья регулярно посещала церковь и воскресную школу.

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Девушка говорит, что в подростковом возрасте у нее возник интерес к рынку интимных услуг. В 18-летнем возрасте она отреклась от церкви. "У меня не было никаких знаний. Тогда я увидела по телевизору трех женщин, олицетворявших собой все то, что я хотела бы видеть в себе", — вспоминает она.

Впоследствии Роуз стала встречаться с богачами. Когда исполнился 21 год, девушка познакомилась с клиентом из Канзаса. Он давал ей 200 долларов в неделю и разрешал управлять своим Lexus. После отношений с ним Роуз начала работать в стриптиз-клубе.

Шесть лет назад она работает в публичном доме. Теперь Лондон Роуз строит карьеру порнозвезд, снимается в фильмах и журналах для взрослых. "Всего через год я снялась в трех журналах, дала несколько интервью на радио и снялась примерно в пятидесяти сценах", — рассказала она.

Как сообщалось, в США 21-летний американец стал встречаться с девушкой и узнал, что переспал с ее матерью несколькими годами ранее. По словам американца, со взрослой женщиной познакомился, когда работал в спортзале. Он рассказывает, что клиентке было 40 лет, но она выглядела очень молодо. Через некоторое время между ним и клиенткой фитнес-клуба возникла интрижка, и они дважды переспали.

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