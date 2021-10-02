Американка заставляет семилетнего сына зарабатывать деньги и платить за коммуналку

Школьник самостоятельно зарабатывает деньги.

Американка, пользовательница TikTok под ником @craftedandcozy, поделилась в Сети нестандартным способом воспитания семилетнего сына.

Об этом она рассказала в опубликованном видео.

По словам женщины, она платит сыну деньги за выполненные задания. В конце месяца мальчик платит из заработка за коммунальные услуги. Таким образом, уверена мать, ребенок учится зарабатывать деньги, а также правильно их распределять.

Ежедневно школьник имеет список задач: почистить зубы, застелить кровать, постирать грязную одежду и тому подобное. Оптала такой работы — один доллар. В конце месяца мальчик оплачивает коммуналку — это арендная плата за комнату — пять долларов, использованная им елекроенергию — два доллара, Интернет — 2 доллара.

После оплаты всех услуг в парня остается 21 доллар. Эту сумму он может потратить на что угодно. Коммунальные услуги тоже не исчезают: женщина отправляет средства на банковский счет, которым сын сможет воспользоваться в будущем.

Реакция пользователи TikTok на видео была разная: кто-то считает такие методы радикальными, а у кого они вызывали восхищение:

"Хорошо, но ему всего лишь 7 лет. Почему бы не позволить ему просто быть ребенком, а сделать это потом, когда он будет подростком?"

"Дети должны быть детьми. Когда они будут старшими, то начнут оплачивать счета".

"Это хорошо. Вы показываете ему, что такое — ответственность".

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