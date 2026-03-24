Американо или лонг блэк: в чем разница и что выбрать

Кофемашина / © Associated Press

Кофейные напитки на основе эспрессо давно стали частью ежедневных ритуалов.

Среди них особенно часто путают американо и лонг блэк — внешне они похожи, но имеют принципиальные отличия в приготовлении и вкусе.

Что такое американо

Американо – это напиток, который готовят путем добавления горячей воды в порцию эспрессо. Обычно сначала варят эспрессо, а затем разбавляют водой в соотношении примерно 1:2 или 1:3.

Такой способ делает кофе более мягким, менее концентрированным и менее горьким. Американо часто выбирают те, кто хочет получить большой объем напитка с более нежным вкусом.

Что такое лонг блэк

Лонг блэк готовят наоборот: сначала наливают горячую воду, а потом добавляют эспрессо сверху.

Эта, на первый взгляд, незначительная разница оказывает сильное влияние на результат. Благодаря такому способу приготовления сохраняется крема — тонкая пенка на поверхности кофе, содержащая ароматические масла.

Главные отличия

1. Порядок приготовления

Американо: эспрессо + вода

Лонг блэк: вода + эспрессо

2. Вкус и аромат

Американо имеет более разбавленный, легкий вкус. Лонг блэк — более насыщенный, с более ярким ароматом и характерной горчинкой.

3. Наличие крема

В лонг блэк крема сохраняется, что придает напитку глубины. В американо она почти исчезает из-за добавления воды после эспрессо.

4. Впечатление от напитка

Американо ближе к классическому «фильтр-кофе» по легкости. Лонг блэк больше напоминает разбавленный эспрессо, но с выраженным характером.

Что выбрать

Если хочется чего-нибудь мягкого для долгого неспешного питья — подойдет американо. Если же важен аромат, текстура и более «кофейный» характер – следует выбрать лонг блэк.

Разница между этими напитками — не только в технике приготовления, но и в опыте, который они дарят. Идеальный вариант – попробовать оба и найти свой любимый.

