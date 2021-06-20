Американские рыбаки случайно поймали агрессивную акулу-людоеда (фото, видео)

Рыбаки отпустили акулу.

В США городе Сисайд-Хайтс (штат Нью-Джерси) во время спортивной рыбалки участникам удалось поймать большую белую акулу, также известную как акулу-людоед.

Об этом сообщает сайт телеканала ABC 6.

Американцы ловили лисьих акул в 1,5 км от берега. По словам капитана Джеффа Уорфорда, акула-людоед попалась на крючок случайно.

Отмечается, что вес акулы была около 50 кг и длина до двух метров. Хищная рыба набросилась на лодку, но команда отпустила ее.

"Она начала приближаться, и я сказал: "Боже мой, это замечательный белый цвет". И мы вывели ее на борт лодки, сняли видео, сфотографировали, перерезали леску и отпустили", — говорит рыбак.

К слову, большая белая акула — одна из крупнейших хищных рыб в мире. Эти хищные рыбы могут достигать 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной и до 6 метров. Акулы этого вида считаются наиболее опасными для человека.

Напомним, мужчина во время рыбалки на Кокосовых островах в Индийском океане поймал на крючок желтоперого каранкса, но извлечь из воды добычу он не мог, потому что на пути ему стали три акулы. В результате 21-летний рыбак выстоял в схватке с хищниками и забрал улов.

Ранее в США рыбак из Северной Каролины в заливе Мерреллс случайно поймал на удочку аллигатора ориентировочно до 8 футов (около 2,4 м).

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