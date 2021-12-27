Американский богач рассказал, как "не потерял голову", когда стал миллиардером

Американский богач рассказал, как "не потерял голову", когда стал миллиардером

Миллиардер рассказывает, что сохранить ясность разума помог один совет.

Американский миллиардер Марк Кьюбан, чье состояние оценивают более чем в 4,4 млрд долларов, рассказал, как "не потерял голову" от невероятного богатства.

Об этом пишет CNBC Make It.

В 1999 году Кьюбан и его партнеры продали свою компанию Broadcast.com за 5,7 миллиарда долларов. Это была одна из первых крупных сделок бизнесмена. Предприниматель рассказывает, что тогда, когда он узнал, что стал миллиардером, сохранить ясность ума помог один совет.

"Самый мудрый совет, который я когда-либо получал, был "живи как студент". Он долго мне служил", — говорит Кьюбан.

Это значило продолжать вести сдержанный образ жизни. После продажи своей первой компании у бизнесмена остались тот же автомобиль, дом и мебель.

Тем не менее, бизнесмен потратился тогда на одну вещь — частный самолет. Но его наличие Кьюбан объясняет не тягой к роскоши, а необходимостью: "Это актив, который я ценю больше всего. Это купило мне время".

Напомним, что российский олигарх Роман Абрамович получил гражданство Португалии и одновременно стал самым богатым в этой стране.

Ранее сообщалось, что вдова, дочери, сестра и любовница умершего российского олигарха не могут поделить его наследство.

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