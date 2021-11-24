Американский марсоход прислал "открытку" с Красной планеты: NASA опубликовало цветное фото

Команда миссии Curiosity была удивлена красотой пейзажа, которую удалось зафиксировать на Марсе.

Марсоход Curiosity передал на Землю чрезвычайно качественные изображения со склона горы Шарп, где этот ровер сейчас проводит исследования. Фото были сделаны с помощью цветного прибора Mastcam, который имеет гораздо большее разрешение, чем навигационные камеры.

Как сообщили в NASA, команда миссии обработала полученные снимки и в результате получила панораму, напоминающую почтовую открытку.

Члены группы объединили две версии изображения, сделанные в разное время суток, когда контрастные условия освещения обнаруживают разные детали ландшафта. Команда миссии также додала синие, оранжевые и зеленые оттенки.

Гора Шарп расположена внутри кратера Гейл, который имеет диаметр 154 километра и образовался после давнего метеоритного удара. Дальний край кратера достигает высоты 2,3 километра – он виден на горизонте, примерно в 30-40 километрах от Curiosity.

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В центре изображения – вид с горы Шарп, возвышающейся над поверхностью Марса на 5 километров. На нее Curiosity поднимается с 2014 года.

Справа видны округлые холмы, которые марсоход осмотрел в июле. В дальнем правом углу панорамы находится скалистая гора Рафаэля Наварро, названная в честь умершего в начале этого года ученого из команды Curiosity.

Напомним, ранее марсоход Curiosity запечатлел необычные облака после заката на Марсе. Обычно облака на планете появляются в самое холодное время года. Кроме того, они сформировались выше и, скорее всего, содержат замерзший углекислый газ.

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