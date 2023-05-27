Американский миллионер переливает себе кровь сына-подростка, чтобы вернуть молодость

Биохакер ранее уже вливал кровь от донора. Он утверждает, что после этого его организм стал моложе на 8 лет.

45-летний IT-миллионер Брайан Джонсон переливает себе кровь 18-летнего сына, чтобы "отмотать" жизнь и вернуть молодость. Американский магнат стремится "вернуть время назад" и принять форму молодого парня.

Как пишет издание Bloomberg, Джонсон тратит миллионы долларов ежегодно, чтобы воплотить замысел.

Ранее биохакер утверждал, что ему удалось "перевести собственные биологические часы" с помощью крови анонимного донора: вроде бы он стал моложе на восемь лет, а состояние его кожи и внутренних органов – как у юноши.

Проект американского IT-миллионера Project Blueprint – это часть программы поддержки молодости при помощи новейших подходов. Один из них – метод переливания крови, который Брайан Джонсон тестирует на себе, своем 70-летнемем отце и 17-летнем сыне.

Трое мужчин посетили клинику в Далласе, где отец миллионера Ричард и сын Талмейдж сдали кровь, которую специалисты превратили в плазму. Из нее изъяли кровяные тельца и тромбоциты. Далее специалисты ввели в кровь Брайана Джонсона и его отца плазму 17-летнего Талмейджа в надежде, что это поможет омолодить кровь.

Ранее эксперименты на мышах показали, что старые грызуны испытывают эффект омоложения, поглощая жизненную силу своих младших собратьев. Вдохновленные этими результатами некоторые люди решили поэкспериментировать на себе и использовать этот метод.

Но эксперимент не заканчивается переливанием крови: Брайан Джонсон соблюдает строгую диету, выполняет физические упражнения и даже подвергает тело воздействию электромагнитных волн. У него есть команда врачей, которые помогают в этом квесте; через Blueprint Джонсон публикует большинство своих методов и результатов в надежде, что другие смогут оценить его работу и воспользоваться ею.

Напомним, житель Аргентины Лео Бланко потратил более 42 000 долларов на многочисленные пластические операции, чтобы стать копией культового певца Майкла Джексона.