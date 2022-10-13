Американский пропагандист теории заговора заплатит почти $1 млрд за ложь

В среду, 12 октября, суд присяжных в Коннектикуте (США) принял решение, которым признал виновным в клевете теоретика заговора, ведущего Infowars Алекса Джонса. Теперь он должен выплатить 965 миллионов долларов людям, пострадавшим от его ложных заявлений о том, что стрельба в начальной школе Сэнди-Гук была фальсификацией.

Об этом сообщает Associated Press.

В своем шоу Алекс Джонс утверждал, что родственники жертв были актерами, нанятыми правительством для сговора, чтобы отобрать у людей право владения оружием.

На судебном процессе родственники жертв рассказывали о том, как им угрожали и преследовали многие годы люди, верившие лжи, сказанной в шоу Джонса.

Незнакомцы являлись к ним домой, писали оскорбительные комментарии в соцсетях. Один из потерпевших Марк Барден рассказал о том, как приверженцы теорий заговора помочились на могилу его 7-летнего сына Даниэля и угрожали выкопать гроб.

Иск был подан родственниками пятерых детей и трех воспитателей, убитых во время массовой стрельбы, произошедшей 14 декабря 2012 года, а также агента ФБР, который был одним из первых прибывших на место происшествия.

Джонса и материнскую компанию Infowars, Free Speech Systems, обвинили в использовании массовых убийств, чтобы увеличить аудиторию и заработать миллионы долларов. Эксперты показали, что так и произошло после того, как он сделал Сэнди-Гук темой в шоу.

Давая показания на суде, Джонс признал, что ошибался. По его словам, стрельба была настоящей.

В общей сложности тогда погибли 20 детей и 6 взрослых.

Этот вердикт стал вторым приговором против ведущего Infowars. В августе суд присяжных Техаса присудил почти 50 миллионов долларов родителям еще одного убитого ребенка.

Непонятно сколько Джонс может позволить себе заплатить за приговоры. В ходе судебного разбирательства в Техасе он свидетельствовал, что не может позволить себе ни одного судебного решения более 2 миллионов долларов. Free Speech Systems подала заявление о банкротстве.

Напомним, в США разыскали пропавшего в Соединенных Штатах Василия Заровного из Бучача в декабре 2016 года. Сейчас мужчина беспризорный и, по словам очевидцев, у него проблемы с головой.

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