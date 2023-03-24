Американский ученый пытается доказать, что метеорит является инопланетным зондом.

Физик из Гарварда Ави Леб организует экспедицию стоимостью 1,5 миллиона долларов в Папуа-Новую Гвинею для поиска фрагментов очень странного метеорита, упавшего недалеко от побережья тихоокеанской страны в 2014 году. Все для того, чтобы доказать, что этот метеорит является инопланетным зондом.

Об этом пишет Yahoo! news.

Отмечается, что есть убедительные доказательства того, что метеорит под названием CNEOS1 2014-01-08 прилетел из-за пределов Солнечной системы. И что он изготовлен из чрезвычайно твердой породы или металла — материала, достаточно твердого и прочного, чтобы доказать, что метеорит — это совсем не метеорит. Может быть, это инопланетный зонд.

"Это стоит риска. Любые фрагменты, которые найдет команда, могут оказаться «технологическими» — то есть явно изготовленными и, следовательно, весомыми доказательствами существования инопланетян. Или, возможно, они не искусственные, а сделаны из какого-то сверхпрочного материала, которого мы никогда не наблюдали до сих пор. Например, редкий металл, выкованный в сердцах нейтронных звезд", — говорит Леб.

Экспедиция почти готова к вылету в Папуа-Новую Гвинею.

«У нас есть лодка. У нас есть команда мечты, в которую входят некоторые из опытных и квалифицированных профессионалов в океанских экспедициях. У нас есть полный дизайн и планы производства для необходимых салазок, магнитов, коллекторных сеток и масс-спектрометра", — написал Леб.

План, как говорит Леб, состоит в том, чтобы развернуть разнообразные нестандартные просеиватели песка – одни с магнитами, другие – как огромные сита – и методично искать морское дно в течение двух недель. Основная причина, почему на организацию миссии ушло восемь лет, состоит в том, что сначала Леб и его команда должны были выяснить, где фрагменты метеорита упали на Землю.

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Чтобы сузить зону влияния CNEOS1 2014-01-08, Лебу требовались данные из двух наборов инструментов. Первый набор был из американских военных спутников предупреждения о ракетах, которые благодаря своим чувствительным инфракрасным датчикам, как правило, также обнаруживают метеориты при сканировании запусков ракет.

Эти спутники могут не только предоставить по крайней мере расплывчатую информацию о том, куда следует метеорит, они также фиксируют изображение огненного шара, который является результатом быстрого, горячего путешествия метеорита через атмосферу Земли. Время и интенсивность огненного шара могут многое рассказать нам о составе метеорита. По сути, чем дольше нужно атмосфере, чтобы зажечь метеор, тем крепче метеор.

Напомним, ученые Университета Восточной Англии в Великобритании ужасаются увеличением количества смертоносных мясоядных бактерий.