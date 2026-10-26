Амурская тигрица сбежала из зоопарка в Николаеве: чем завершились поиски

Сбежавший из Николаевского зоопарка тигрёнок / © Facebook

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В Николаевском зоопарке сбежал амурский тигрёнок в возрасте четырех с половиной месяцев. Животное искали в течение дня с помощью охотничьих собак, а к вечеру стало известно, что тигрицу удалось найти и поймать.

Об этом сообщил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

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Как тигренок сбежал из вольера Николаевского зоопарка

Инцидент произошел в ночь на 25 октября. Амурская тигрица смогла пролезть между прутьями ограды вольера Николаевского зоопарка.

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«Тигренку страшно, где-то спряталось», — отметил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

По словам Топчия, животному всего четыре с половиной месяца, а по размерам оно примерно как взрослый спаниель, поэтому опасности для людей не представляло.

Поиски тигренка в Николаевском зоопарке: как разворачивались события

Поиски начались 25 октября в 08:00. Сотрудники зоопарка обследовали территорию и привлекли охотничьих собак, однако по состоянию на 15:45 в тот же день найти тигрицу так и не удалось.

«Работники обошли всю территорию зоопарка, привлекая охотничьих собак, однако найти тигренка так и не удалось», — рассказывал Топчий журналистам.

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Из-за усталости поисковой группы работы решили приостановить до утра. На ночь территорию зоопарка планировали оставить освещенной, чтобы охранники могли заметить животное, если оно выйдет из тайника.

Также зоопарк опубликовал в Facebook сообщение с призывом к волонтерам приобщиться к поискам тигренка.

Впрочем, вечером того же дня Топчий сообщил в Facebook, что тигрицу все же нашли и поймали.

«Поймали, на завтра всем отбой», — написал директор зоопарка.

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После этого планируемые на следующий день поисковые мероприятия отменили.

© Facebook

© Facebook

Напомним, ранее мы писали еще об одном интересном жителе Николаевского зоопарка — редком белом кенгуру. Малыш активно исследует вольер, наблюдает за посетителями и все чаще оставляет мамину сумку, узнавая окружающий мир.

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