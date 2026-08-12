Ананас, Сосиска и Зебра: генеалог назвал самые необычные имена, которые он находил в документах

Генеалог назвал самые необычные имена детей из архивов / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Британский генеалог, который за годы работы изучил тысячи записей о рождении и браках, рассказал о самых необычных именах, которые ему попадались в архивах. И хотя некоторым примерам уже более ста лет, больше всего специалиста поразила запись из 1980-х годов.

Об этом рассказал руководитель британской компании по генеалогии Fraser and Fraser Нил Фрейзер, сообщает издание Mirror.

Реклама

По словам специалиста, работа с историческими документами показала, что необычные имена для детей — далеко не современная тенденция. Одну из девочек, родившуюся в 1875 году, назвали Zebra— в переводе с английского «зебра». В записи от 1842 года другого ребенка указали как Mineral Girl («минеральная девочка»), а в 1907 году ребенку дали имя Enough, что переводится как «достаточно».

Реклама

В одном из документов генеалоги также обнаружили ребёнка, имя которого было записано просто как Girl— «девочка».

Ещё более необычный случай касался девочки, которой, судя по всему, дали сразу 26 имён. По словам Фрейзера, их выбирали в алфавитном порядке — каждое следующее имя начиналось со следующей буквы.

Среди архивных находок была и запись о браке 1885 года. В ней фигурировал мужчина по имени Frankenstein Pitt («Франкенштейн Питт»), который женился на женщине, которую также звали Frankenstein («Франкенштейн»).

Запись 1980-х годов удивила генеалогов

Впрочем, одним из самых запоминающихся для Фрейзера стал гораздо более поздний документ. В записи о рождении, датированной 1980-ми годами, человеку дали сразу целый ряд необычных имен — Buzz, Fly, Pineapple, Pedigree, Abbot, Whoopsie и Bun.

Реклама

Некоторые из этих слов имеют обычные значения в английском языке. В частности, Fly переводится как «муха», Pineapple— «ананас», Pedigree— «родословная», а Bun— «булочка». Whoopsie можно примерно передать украинским возгласом «ой» или «упс».

Фрейзер признался, что даже после просмотра тысяч документов трудно найти что-то более странное, чем сочетание «Buzz Fly Pineapple». Особенно его удивил возраст записи: это не документ викторианской эпохи, а свидетельство 1980-х годов, поэтому этот человек, вероятно, до сих пор жив.

По словам генеалога, эта находка настолько запомнилась сотрудникам компании, что Whoopsie и Pineapple впоследствии стали их любимыми необычными именами среди тех, которые они встречали в документах.

Генеалоги обнаруживали также случаи, когда люди самостоятельно меняли свои имена уже во взрослом возрасте. Одним из самых запоминающихся стал случай, когда человек официально выбрал себе имя Sausage, что в переводе с английского означает «сосиска».

Реклама

В Норвегии мать была наказана за необычное имя, данное ребенку

В некоторых странах к выбору детских имен относятся гораздо строже. Один из таких случаев произошёл в Норвегии, где женщина пыталась зарегистрировать сына под именем Gesher («Гешер»), что в переводе с иврита означает «мост».

Речь шла о Кирсти Ларсен, матери 14 детей. По её словам, незадолго до рождения 13-го ребёнка в апреле 1995 года ей приснился сон, в котором голос приказал на английском языке назвать мальчика Bridge — «мост». После этого женщина решила использовать эквивалент этого слова на иврите — «Gesher».

Однако норвежские власти отказались зарегистрировать такое имя. Чиновники обосновали своё решение тем, что оно слишком иностранное, недостаточно узнаваемое как мужское имя и слишком похоже на фамилию Geser.

За использование неутвержденного имени женщину оштрафовали примерно на 210 долларов. Поскольку она не уплатила штраф, её отправили в тюрьму.

Норвежские правила в отношении имен имеют долгую историю и позволяют властям отклонять варианты, которые считаются неприемлемыми или способными создать трудности для ребенка.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине закон не предъявляет жестких требований к происхождению, традиционности или популярности имени. Однако свобода родителей не является абсолютной, ведь она имеет четкие границы, основанные на интересах самого ребенка.

Новости партнеров