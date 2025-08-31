- Дата публикации
Англичанка превратила свой дом в «домик Барби»: все стены в розовых оттенках
Женщина из Великобритании сделала розовый главный акцент в своей жизни и интерьере, создав «дом Барби».
Английская художница Мэг из Северного Линкольншира полностью оформила свой дом в розовых цветах, создав собственное «Барби-дом».
Об этом пишет Ruggable.
Мэг признается, что никогда не любила серые и монохромные интерьеры. Для нее розовый цвет – это символ радости, тепла и вдохновения. Женщина начала экспериментировать с оттенками в своем жилище и постепенно превратила каждую комнату в яркое творческое пространство. Даже кухня теперь напоминает нежную «розовую оазу».
По словам художницы, этот интерьер стал ее «безопасным местом», где она может чувствовать себя настоящей. «Когда я вижу розовый цвет, у меня поднимается настроение. Это мой мир, в котором я чувствую покой и счастье», – говорит она.
Хотя гости часто удивляются смелым решениям, большинство из них покидает дом в приподнятом настроении. Мэг убеждена: цвета способны влиять на психическое здоровье и создавать атмосферу поддержки.
