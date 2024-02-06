Анна Бейтс: история женщины-великана, которая родила самого высокого и тяжелого ребенка на планете

Вместе с мужем они были самыми высокими супругами в мире.

История ребенка-рекордсмена, родившегося у женщины-великана Анны Бейтс (1846-1888) и ее мужа Мартина, трагична.

Ее вспомнила Книга рекордов Гиннесса.

19 января в 1879 году Анна, рост которой составил 241,3 см, родила мальчика, прожившего всего 11 часов. Несмотря на свою короткую жизнь, ребенок, которого называли Бэйбом, побил два рекорда, которые стоят до сих пор.

Бейб был одновременно и самым длинным, и самым тяжелым новорожденным ребенком за всю историю.

Его рост составил 71,12 см, а вес – 9,98 кг, когда он появился на свет в Севилье, штат Огайо, США. Кстати, среднестатистический новорожденный ребенок мужского пола имеет рост 48,2-50,8 см и весит 3,3 кг.

Сообщалось, что когда у Анны отошли воды, она потеряла около 22 литров жидкости.

Ее муж Мартин ван Бюрен Бейтс (США, 1837-1919) описывал их ребенка как "идеального во всех отношениях".

Он добавил: "После рождения он выглядел как обычный шестимесячный ребенок".

Анна Бейтс со своими родителями / Фото: Getty Images

К сожалению, это был второй ребенок, который потеряла пара. Анна также родила 19 мая в 1872 году маленькую девочку, умершую во время родов.

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Мать Бэйба была известной личностью своего времени благодаря своей статной фигуре. Она родилась 6 августа в 1846 году в семье шотландских иммигрантов в Канаде. В то время сообщалось, что при рождении она весила 8 кг.

В зрелом возрасте она достигла роста 241,3 см, что выше, чем у ныне живущей самой высокой женщины Румейсы Гельги (Турция), рост которой составляет 215,16 см.

Однако Анна была ниже самой высокой женщины всех времен. Цзэн Цзиньлянь (Китай, 1964-1982) имела рост 246,3 см.

К четырем годам рост Бейтс уже был 137,16 см, а к шести годам она была выше своей матери – 165,1 см.

Анна познакомилась со своим мужем, который был чуть ниже нее, 236,22 см, во время их карьеры в интермедии.

Мартин Бейтс позирует в военной форме рядом с мужчиной среднего роста / Фото: Getty Images

Дама даже работала со скандально известным американским шоуменом Барнумом и даже жила в Американском музее Барнума в Нью-Йорке. Она была внутри музея, когда он был уничтожен пожаром. Женщина была слишком велика, чтобы вылезть через окно, но, к счастью, ей удалось выбраться оттуда живой.

Анна и Мартин прославились благодаря своему росту и сделали карьеру, путешествуя с цирковыми труппами как самостоятельно, так и в паре, называя себя "самой высокой парой из ныне живущих".

По сей день они по-прежнему удерживают рекорд самой высокой супружеской пары за всю историю с общим ростом 477,52 см.

Пара встречалась два года, прежде чем обручилась 17 июня в 1871 году на глазах у огромной толпы зрителей в Лондоне.

Напомним, ранее мы писали об истории Мэри Дэвис – выжившей после катастрофы пассажирку "Титаника". Ее запомнили как самую старую оставшуюся в живых пассажирку.

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