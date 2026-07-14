Аномалия в Шотландии: экипаж круизного катера не смог объяснить появление загадочной "зеленой массы"

Лохнесское чудовище / Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Британская туристка Шэрон Герберт во время ранковой прогулки на катере сфотографировала неизвестную «зеленую массу» в водах шотландского озера Лох-Несс близ руин замка Уркгарт, что стало седьмым потенциальным наблюдением легендарного чудовища в этом году.

Об этом сообщает Daily Star.

Загадочная зеленая масса и реакция экипажа

Инцидент произошел на борту экскурсионного катера Jacobite Cruises в 10:27, когда туристка делала снимки всемирно известных пейзажей. Женщина неожиданно заметила странную зеленую массу, скрывавшуюся прямо под поверхностью воды у берега. Эту фотографию уже официально добавили в Реестр наблюдений за Лохнесским чудовищем.

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Появление неизвестного объекта вызвало бурные обсуждения, ведь даже профессионалы не смогли найти логическое объяснение. Представители компании Jacobite Cruises официально подтвердили, что их опытный капитан был полностью смущен. По его словам, экипаж не может предложить ни одного рационального объяснения происхождения этой зеленой массы.

Рекордный год для охотников на Несси

Эта необъяснимая встреча продолжает чрезвычайно активный год для соискателей шотландской легенды. С января специалисты уже зафиксировали шесть наблюдений вживую и одно с помощью веб-камеры. Для сравнения, за весь 2025 год было зарегистрировано всего шесть личных встреч и четыре фиксации на камеру.

Волна активности началась 1 марта, когда американский турист Тони Ингорн заметил темно-зеленое тело, вынырившее из воды. По его словам, существо поднялось над поверхностью примерно на 0,6 метра, а видимая часть достигала от 1,5 до 3 метров в длину. Загадочный объект находился всего в 4,5 метрах от борта туристической лодки.

«Она задержалась на поверхности около пяти секунд, а затем снова погрузилась в воду. Тело четко выделялось на фоне волн, поэтому это не могло быть просто течение», – рассказал турист из США.

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Другие случаи и история легенды

Весной сообщения о Несси начали поступать еще чаще, в том числе 21 апреля американка Сара Губича заметила из автобуса беловато-серый треугольный пловец размером около 45 сантиметров. Уже через несколько дней, 23 апреля, туристы из Канады увидели большую китообразную форму посреди озера. Еще один неопознанный объект попал в объектив местной жительницы Голли Палмер 25 апреля.

В мае дежурный гость из США Николас Виганд снял на видео темный силуэт, прорывающий поверхность воды. Чтобы оценить огромные габариты существа, мужчина использовал для сравнения дорожные знаки на берегу. Независимо от того, являются ли эти наблюдения оптическими иллюзиями или реальными доказательствами, легенда о чудовище продолжает жить с момента первого упоминания в 1933 году.

Напомним, в арктической пещере ученики обнаружили животных, живших 75 000 лет назад . Исследователи буквально заглянули в мир, который бесследно исчез после очередного изменения климата.

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