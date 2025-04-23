Антистрес по-китайски: бар в Гуанчжоу стал популярным благодаря "коктейлю для избиения"

В Китае предлагают коктейль с тапочком. / © South China Morning Post

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Бар в китайском городе Гуанчжоу стал вирусным благодаря необычному предложению: "Коктейлю для избиения злодея". Заказывая напиток, посетители получают возможность провести символический ритуал избавления от негатива с помощью тапочка.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В Китае предлагают коктейль с тапочком. / © South China Morning Post

Lotus Lounge в Гуандуне привлекает клиентов не только напитками, но и интерактивной услугой. После заказа "коктейля для избиения злодея" официант приносит деревянный ящик с напитком и тапочком. Клиентам предлагается самостоятельно или с помощью официанта "побить" написанные на зеленой бумаге имена своих недоброжелателей или проблемного начальника. Во время ритуала официант может произносить символические фразы, например, о избавлении от успеха, денег или обуви для "злодея".

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Завершается действие сожжением бумажки, что символизирует исчезновение неудач, после чего клиент получает свой коктейль. Средняя стоимость напитков в баре составляет около 150 юаней (20 долларов США), цена "коктейля для избиения злодея" не уточняется.

Ритуал "да сиу ян" (кантонский – "избиение злодея") является давней традицией в Гуандуне, популярной до 1960-х годов. Сегодня подобную услугу предлагают в некоторых храмах Гуанчжоу около 100 юаней (14 долларов США).

Пользователи социальных сетей активно комментируют новую барную услугу, выражая интерес к возможности "отогнать всех плохих людей".

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