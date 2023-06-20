Антитренды лета 2023 года: двенадцать вещей, о которых лучше забыть, и чем их заменить

Вместо неона насыщенные и элегантные оттенки

По словам личной стилистки, шоперки и затворницы Styled by Rachel Рэйчел Варни, этим летом тенденции склоняются к элегантности и роскоши. А это значит, что лучше оставить в прошлом хайлайтер и футболку неонового цвета. Стилистка рекомендует обратить внимание на яркие, насыщенные цвета, а вот перенасыщенные оттенки избегать.

Платья с узорами лучше заменить причудливыми силуэтами.

Этим летом, по мнению модного стилиста и креативного консультанта Карла Лендига, будут модны элегантные платья с затейливыми силуэтами. Поэтому лучше на время забыть о слишком детских вариантах или узорах. Изящный силуэт поможет создать классический, легкий и шикарный стиль француженки. Стилист подчеркнул, что ребристый трикотаж или облегающий шелк подходят как для дневных, так и для вечерних образов.

Забудьте о темном дениме

Если вы выбираете джинсы лучше остановиться на белом или светлом дениме, говорит Лэндиг. Популярными летом 2023 стали расслабленные силуэты с прямым или широким кроем, которые можно сочетать с разными оттенками, чтобы подчеркнуть образ.

Возьмите плетеный пояс, а не обычный кожаный

Личный стилист и консультант по имиджу Pivot Image Consulting Патрик Кенгер считает, что лучше этим летом отложить обычные кожаные пояса в заднюю часть шкафа. Ведь плетеные варианты смотрятся с летними платьями и другой одеждой гораздо стильнее. А еще такие пояса помогают создать лёгкий образ.

Бикини в ретро стиле меняются на цельные силуэты из 90-х

Долгое время модные тенденции смотрели в сторону бикини, но в 2023 году все изменилось. Цельные комплекты в стиле 90-х выглядят чем-то новым и свежим, особенно если хочется выглядеть стильно в любой момент. Летом 2023 года следует обратить внимание на купальники с высоким вырезом в области бедер. Он помогает зрительно удлинить ноги и сделать обычный силуэт.

Поменяйте сандалии на сабо

Сабо — уникальная обувь, сочетающая в себе комфорт, моду и ортопедическую поддержку. Он еще и идеально подходит для тех дней, когда у вас неидеальный педикюр.

Леггинсы лучше заменить брюками карго

По словам Карла Лендига, этим летом в моду возвращаются малогабаритные вещи. Неизвестно, это попытка отказаться от леггинсов и спортивного стиля в повседневных оскорблениях, или просто штаны карго вернулись к перечню модных вещей. Как бы то ни было, но их точно стоит добавить к своему летнему гардеробу. А еще они прекрасно сочетаются с кроссовками или сабо.

Майки с открытой талией

Лучше заменить их элегантными и простыми фасонами, ведь минималистичный шик станет особой изюминкой летнего сезона 2023 года. А в моде также объемный низ, а такие майки идеально сочетаются с ним. А еще их можно носить под блейзер или кардиган. Стилист Лендиг предлагает завершить свой образ массивной цепочкой, которая поможет обратить внимание на декольте.

Эспадрильи вместо туфель

Когда речь заходит о летней обуви, Карл Лендиг говорит, что лучше отказаться от туфель и заменить их эспадрильями. Это обычные брезентовые тапочки на волокнистой подошве. Стилист отметил, что вьетнамки почти никогда не выглядят стильно, поэтому эспадрильи помогут спасти любой образ.

Летом 2023 года обтягивающие узкие джинсы больше не модны

Рейчел Варни рекомендует избегать узких джинсов, слишком обтягивающих ноги. В жару их неудобно носить, а они уже давно устарели. Если вы не готовы к широким вариантам, попробуйте приталенные джинсы.

Для более современного вида выбирайте серебро

Серебро летом 2023 года кажется более современным и чистым, поэтому лучше выбирать серебряные украшения, а не золотые. Однако золото, по словам стилистов, никуда не денется, просто летние образы выглядят более чистыми с серебряными цепочками, браслетами и перстнями.

Черные солнцезащитные очки лучше заменить цветными.

Лендиг рекомендует на время убрать черные солнцезащитные очки в заднюю часть шкафа, а вместо этого приобрести цветные варианты. Также в моде красочные яркие линзы. Свежие оттенки помогут придать вашему летнему образу яркости.

По материалам Insider.

Читайте также: